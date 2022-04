Pirandello e Ionesco, quando il teatro "cementa" l'Europa

Il teatro cemento dell’Europa e panacea per le crisi sanitarie e per la guerra. Si rafforza il patto di collaborazione fra Firenze e Parigi Nato bilaterale ma in via d’espansione. Teatro della Toscana- Teatro della Pergola e Thèatre de la Ville di Parigi che vanno in cerca di risposte alle urgenze dei giovani: ambiente, scienze, arte, parità uomo-donna sulla scena, identità di genere. Si sono incontrati a Firenze i direttori delle due importanti realtà teatrali: Emmanuel Demarcy-Mota (Théâtre de la Ville – Paris) e Marco Giorgetti (Fondazione Teatro della Toscana) presentando il progetto “Insieme per il XXI” secolo.

Pubblicità

Partenza a due ma attraverso una serie di altri accordi bilaterali già partiti (Francia-Portogallo, Italia-Lituania) diventerà multilaterale mentre vanno in scena a Firenze in prima nazionale al Teatro Della Pergola, uniche date italiane , due raffinatissimi spettacoli nati dalla collaborazione fra le due realtà: “Ionesco suite” da Ionesco e “Six personnages en quete d’auteur” di Pirandello.

L’asse fondato prima della pandemia si consolida e diventa più coeso dopo le chiusure delle sale e le comuni difficoltà. Insieme si procede con una comune visione del teatro del futuro puntando sui giovani.

“Queste giornate – dice Giorgetti - sono un cantiere per approfondire questi temi in vista di un nuovo teatro europeo. Lanciamo una nuova alleanza per costruire anche un teatro delle lingue. “Ionesco Suite” ci ha fatto capire come esiste un attore europeo capace di recitare nella sua lingua rendendola comprensibile non solo con sottotitoli ma con il suo corpo”. A maggio cantieri a Parigi cui partecipano gli allievi della fondazione toscana e il 7 maggio una giornata europea a Firenze con la partecipazione di altri teatri europei.

“Dopo la chiusura dei teatri per pandemia – dice Demarcy Mota - unica volta nella storia, ci si interroga su cosa significhi un teatro chiuso e su come lavorare per impedire che si ripeta. Sentire la presenza dell’altro accanto a noi, in uno spazio, il teatro, luogo dell’alterità è utile anche in un’emergenza sanitaria. Il luogo teatro non è secondario in una società che si protegge sul piano sanitario. La già avviata collaborazione fra Parigi e di Firenze ha consentito che siamo andati assieme a Lisbona e che possiamo mantenere gli artisti in contatto con la popolazione. E’ questa un’idea di Europa con la quale ci rivolgiamo alla generazione nata nel 21° secolo. E’ un cataclisma che l’estrema destra sia così forte in Francia. Nel Paese dei lumi l’arte e la musica hanno funzione primaria, devono e possono dare risposta alla nostra responsabilità di costruire relazioni. C’è bisogno di ricostruzione in risposta a quella parte della popolazione che si ripiega su se stessa non credendo nell’Europa. La guerra in Ucraina – prosegue l’uomo di cultura francese - ci chiama ad aprire ad altre lingue e Paesi che sono una ricchezza. Dobbiamo chiederci chi è l’attore europeo. Non solo l’italiano che lavora a Parigi ma anche l’ungherese, il polacco, lo spagnolo”.

E illustrando gli spettacoli di Ionesco e Pirandello, Demarcy Mota dice che “recitare Pirandello in Italia in francese è un’esperienza europea. Così per Ionesco rumeno-francese che ha doppia identità e due lingue”.

Il tema della crisi Ucraina ritorna anche nelle parole di Giorgetti: “Ci siamo attivati offrendo una residenza ad artisti ucraini sia a Parigi che a Firenze. Il Teatro di Mariupol può avere in noi un punto di riferimento”. Ed è un’idea estensibile ad altre realtà teatrali italiane.

Un ponte tra arte, scienza, salute, ambiente ed educazione, fra luoghi, città, paesi e lingue, un ponte fra generazioni per approdare a un’ Europa alternativa, aperta, libera, ricca nella sua diversità, stabilendo ponti con istituzioni educative e sanitarie affinchè i teatri non chiudano mai più.

E nel ricevere dal direttore della fondazione toscana la simbolica e prestigiosa chiave d’oro del camerino che fu di Eleonora Duse, il direttore del Theatre de la Ville, ricorda che Pirandello e Ionesco non appartengono né esclusivamente all’Italia nè alla Francia.

“Cosa sarebbe la nostra umanità senza la realtà dei personaggi teatrali: sono loro a superare i secoli, non noi che siamo limitati. Amleto non ha potuto parlare durante il lockdown e questo è più grave del fatto che noi non potessimo uscire di casa. Abbiamo bisogno della voce dei poeti che mette in discussione i nostri limiti. Pirandello è essenziale per l’eternità”. E ha concluso ribattento sul momento di crisi internazionale che viviamo auspicando un virtuale dialogo Pirandello-Putin “le due P del 21° secolo”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA