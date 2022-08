Rinvita la mostra della Regione sul ventennio fascista, esulta l'Anpi: «Dietrofront di Musumeci»

«Era tutto pronto, bene organizzato. La mostra doveva aprire i battenti a Palermo il 15 settembre all’Albergo delle Povere , con durata di settantacinque giorni. Il titolo molto eloquente «La Città Aurea: Architettura e Urbanistica negli anni Trenta in Sicilia». Gli anni trenta sono il «cuore» del famigerato ventennio fascista. Poi, l’improvviso dietro front. Nella giornata di ieri l’ex presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha comunicato la sospensione dell’iniziativa». Lo afferma il Coordinatore regionale dell’associazione nazionale partigiani Ottavio Terranova.

«Evidentemente ha inteso che sarebbe stata una lesione alle istituzioni una mostra in grande sfolgorio. Attrezzati, infatti, locali con una superficie di oltre 500 metri quadrati, alquanto articolata: esposizione di esempi di applicazione dell’architettura fascista "razionalista" in Sicilia, dei borghi cosiddetti rurali costruiti nell’isola, e una serie di oggettistiche varie, moto, automobili, fotografie ed altro, richiamanti il periodo della dittatura. Il tutto organizzato dalla Regione siciliana e dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana», prosegue.

«Musumeci voleva concludere le sue rimembranze e della Regione sul periodo fascista, a pochi giorni prima delle votazioni nazionali e regionali del 25 settembre prossimi», conclude.

In eraltà Musumeci ieri ha disposto, con una nota inviata a tutti i dipartimenti, che l'inaugurazione di eventi espositivi organizzati in Sicilia dall’amministrazione regionale, benché già programmati prima dell’indizione dei comizi, va rinviata a dopo la consultazione elettorale del 25 settembre.

La mostra delle polemiche non è stata quindi cancellata ma solo rinviata. «Facciano tutte le mostre che vogliono, ma il problema è che il giudizio sul fascismo è tombale, non c'è niente da riabilitare», ha detto il il regista e scrittore Moni Ovadia all’Adnkronos. «In quel periodo hanno operato pittori e scultori di grandissimo rilievo, ma non sarà stato certo merito del fascismo». E dice che in Italia c'è «un clima che prosegue un’ambiguità idiota su 'Mussolini che ha fatto cose buone», ma ricordiamoci che Mussolini è stato una peste bubbonica. Il fascismo da un punto di vista etico è stato una catastrofe».

Per il docente universitario Giovanni Ruffino, linguista e glottologo, «fare la mostra adesso, a poche settimane dalle elezioni,» sarebbe stato «fuori luogo». «La rottura con l'eredità fascista deve essere netta e totale - aggiunge poi Moni Ovadia - che poi in quel periodo ci siano stati artisti è un altro discorso, l’umanità va avanti. Se dico che Leni Riefenstahl è stata una grande documentarista non devo riabilitare il nazismo, ci fa un danno enorme».

