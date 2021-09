Sipario sulla nona edizione del “Ragusa Foto Festival”

Il “Ragusa Foto Festival” chiude la nona edizione superando ogni aspettativa. Dopo la pausa dovuta alla pandemia, a Ragusa Ibla un grande successo di pubblico per l’evento (direttore e fondatore Stefania Paxhia), con circa 9mila visitatori alle mostre dell’edizione 2021 dedicata al tema del desiderio in quanto motore della vita.

Sono state 16 le mostre allestite per tutto il mese di agosto tra Palazzo La Rocca, Palazzo Cosentini e la chiesa sconsacrata di San Vincenzo Ferreri, 122 le fotografie esposte, 14 gli ospiti, tra fotografi, giornalisti e addetti ai lavori, che hanno partecipato alle giornate inaugurali con tanti eventi pubblici, visite guidate con gli autori, 90 letture portfolio.

La nona edizione era iniziata nel 2020 in versione ridotta, con due mostre, la collettiva di artisti tutti italiani, “Italia Desiderata”, a Palazzo La Rocca e “Sicilia iblea. Territori in vista” a cielo aperto con 30 immagini del nostro territorio, selezionate dalle oltre 400 inviate dai cittadini ragusani, e affisse grazie ad Andrea Licitra Pubblicità negli spazi pubblicitari 6x3 della provincia. E si è conclusa quest’anno coinvolgendo una rete di persone, realtà e istituzioni nazionali e internazionali che hanno contribuito al buon esito della prima manifestazione internazionale siciliana di provincia dedicata alla fotografia contemporanea, al sostegno dei giovani talenti e alla promozione di questo angolo di Sicilia iblea.

Sabato 16 ottobre a Palazzo La Rocca è prevista l’inaugurazione dell’ultima mostra di questa edizione dedicata ai primi quattro dei dodici progetti vincitori della prima edizione del contest “Young Photographer from Italian Academy” realizzato in partnership con l’Accademia di Belle Arti di Catania e patrocinato dalla SISF – Scuola Italiana sullo Studio della Fotografia, per valorizzare i lavori degli studenti di corsi di fotografia. Sarà l’occasione per annunciare il progetto vincitore dei quattro al quale andrà che il premio in denaro voluto dal Commissario straordinario, dottor Salvatore Piazza, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

