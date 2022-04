The embassy of Farm di Mazzarino

Nasce Farm Cultural Park, centro di cultura indipendente con sede nel prestigioso palazzo secentesco del principe “Carlo Maria Carafa” (oggi proprietà Bartoli) trasformato, all'interno, in ambasciata destinata alle attività di diplomazia culturale.

Progetto ambizioso di arte contemporanea quello di Farm, nato 10 anni fa a Favara, grazie al lavoro di Florinda Saieva e Andrea Bartoli, una coppia di professionisti che ha deciso di mettersi in gioco per la crescita culturale e la rigenerazione urbana dei territori in cui vive. E che ora ha scelto di esportare quel modello di “Favara” anche nell'antica città barocca di Mazzarino. Una città con la presenza di numerosi e pregevoli monumenti come chiese, palazzi, conventi, dislocati, per la maggior parte, lungo il corso centrale e guardati a “vista” dal maestoso e imponente castello medioevale.

«Al via l'opening di “The Embassy of Farm” - afferma Andrea Bartoli - nell'ambito del progetto, più in generale, di Farm Cultural Park. Siamo felici oggi di dare inizio con la mia farmiglia, così la chiamo io, mia moglie Florinda, le nostre figlie Carla e Viola, tutta la comunità di Farm, al nuovo rinascimento per la città di Mazzarino. Farm Cultural Park - sottolinea - è un ambizioso progetto di riqualificazione urbanistica ma più ampiamente di cambiamento socio-culturale, che prende avvio a Favara e che ora abbiamo deciso di impiantare anche a Mazzarino. Noi lavoriamo con l'arte, la cultura, l'educazione, tutti strumenti per costruire anche a Mazzarino, una nuova identità. Questa è una città meravigliosa - aggiunge - con un bellissimo centro storico, ancora integro e con una storia importante tutta da scoprire e tutta ancora da valorizzare».

E sulle prospettive all'orizzonte di Farm Cultural Park Andrea Bartoli aggiunge: «Qui negli anni a venire antropologi, artisti e creativi, politici, diplomatici, urbanisti, filosofi, botanici e scienziati di fama internazionale si incontreranno per affrontare questioni di grande respiro, sul presente e sul futuro delle persone e delle città del mondo».

Ecco gli appuntamenti di oggi all'opening di “The Embassy of Farm”: Alle ore 9.30 è prevista l'esplorazione urbana della città a cura di Filippo Pesce, a seguire nell'auditorium di Sant'Ignazio, al Collegio, ci saranno i saluti del sindaco Vincenzo Marino, della cofondatrice di Cultural Farm Florinda Saieva e del deputato Alessandro Fusacchia. Intorno alle 11.30 il primo tavolo di lavoro sul tema “ Making Great Cities” a cura degli architetti urbanisti Chales Landry e Maurizio Carta che incontrano i sindaci del territorio Vincenzo Marino (Mazzarino), Salvatore Chiantia (Riesi), Filippo Balbo (Butera), Vincenzo Lucio Greco (Gela), Antonio Palumbo (Favara), Maria Grazia Brandara (Naro), Mirko Cinà (Bivona) e Luigi Vallone (Prizzi). A seguire la presentazione del progetto di Farm Cultural Park per New European Bauhaus, a cura dell'ingegnere architetto Emilia Pardi e di “Un nuovo polmone urbano” con Fabio Ciaravella, architetto artista e Alessandro Cacciato, direttore editoriale dell'Edicola dell'innovazione.

Alle ore 14 il brunch nel terrazzo del palazzo “Carafa”, sede Cultural Farm, con la partecipazione della banda musicale “Santa Cecilia”, del musicista Claudio Calandretti e con la danza contemporanea “Vestire la Diplomazia” a cura di Scenario Pubblico. La giornata di Cultural Park si conclude nel pomeriggio al teatro comunale con Prime Minister, scuola di politica per giovani donne. Dieci Primers di Favara incontrano dieci Primers di Mazzarino: modera Florinda Saieva con Federica Salvo, Martina Gangi, Carola Carazzone, Diletta Di Marco ed Elena Greco. Cala, infine, il sipario sull'opening con i cortometraggi: “Franca” Viola di Marta Savina a cura di Doc, con “Powered by People” di Salvatore Giglia nel quale si raccontano i suoi primi 10 anni di Farm Cultural Park e con “Che altri occhi ti guardino” di Antonella Barbera e Fabio Leone a cura di Doc.



