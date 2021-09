Torna Salina Doc Fest dal 15 al 18 settembre con 6 lopere in concorso e un ricordo di Lucio Dalla

SalinaDocFest, il Festival internazionale del documentario narrativo fondato e diretto da Giovanna Taviani, ha annunciato i documentari in concorso alla XV edizione che si svolgerà dal 15 al 18 settembre a Salina e, per il secondo anno consecutivo, a Roma dal 1° al 3 ottobre 2021, alla Casa del Cinema. Quest’anno chiamati in giuria: Catherine Bizern, produttrice e direttrice del festival Cinéma du Reel a Parigi, Richard Copans, produttore, regista e direttore della fotografia, e François Caillat, regista francese di fama, in uscita con il suo primo romanzo per Gallimard.

Saranno 6 i documentari in concorso: The Blunder Of Love di Rocco Di Mento (Italia, Germania); L’ile Des Perdus di Laura Lamanda (Italia, Francia); L’incorreggibile di Manuel Coser (Italia) Il Palazzo di Federica Di Giacomo (Italia, Repubblica Ceca); La rabbia di David Alamouti e Marco Granese (Italia); Naviganti di Daniele De Michele «Donpasta» (Italia) Grande spazio sarà dato alla letteratura con Parliamo di libri, grazie anche all’ingresso nella co-direzione artistica della sezione Letteratura di Lidia Tilotta accanto a Giovanna Taviani.

Mercoledì 15 settembre aspettando il festival il ricordo di Lucio Dalla. Interverrà il giornalista, critico musicale e conduttore radiofonico John Vignola, consulente musicale del film. A questo si aggiungerà l’omaggio speciale a Pier Paolo Pasolini. Il Festival è realizzato con sostegno della Regione Siciliana - Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo Sicilia Film Commission nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, il Ministero della Cultura e SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori. Rinnova anche per questa edizione il suo contributo la Banca del Fucino - Gruppo Bancario Igea Banca.



