Tragedie greche: Agamennone, Edipo re, Ifigenia in Tauride a Siracusa

La stagione della fondazione Inda al Teatro greco a Siracusa sarà inaugurata il 17 maggio con l'Agamennone di Eschilo, per la regia di Davide Livermore nella nuova traduzione di Walter Lapini. Mercoledì 18 maggio esordisce al Teatro Greco di Siracusa il regista canadese Robert Carsen con la messa in scena dell’Edipo re di Sofocle nella nuova traduzione di Francesco Morosi. Dal 17 giugno debutta al Teatro Greco Jacopo Gassmann, con l’allestimento dell’Ifigenia in Tauride di Euripide, nella traduzione di Giorgio Ieranò. In tutte le produzioni sono coinvolti gli allievi e le allieve dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico. Il 6 luglio andrà in scena una replica di Coefore Eumenidi di Eschilo e il 9 luglio la trilogia completa dell’Orestea di Eschilo con la regia di Livermore, coprodotta dall’Inda e dal Teatro Nazionale di Genova.

Pubblicità

La Fondazione Inda regalerà al proprio pubblico una maratona dedicata al teatro e alla cultura con la messa in scena, in una sola sera, uno dopo l’altro, dei tre drammi che compongono l'Orestea: Agamennone, Coefore, Eumenidi.

«E' una stagione di grande qualità, in linea con quanto fatto nei decenni passati. L’Inda è riuscita a garantire gli spettacoli pur in condizioni difficili nel deserto della pandemia e sono contento si possa ripartire con la capienza piena». Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, intervenuto alla presentazione della nuova stagione teatrale della Fondazione Inda al Teatro Greco di Siracusa dal 17 maggio al 26 luglio. Il ministro, da Roma, si è collegato in video a Palazzo Greco a Siracusa dove si trovavano il presidente della Fondazione, il sindaco Francesco Italia, il consigliere delegato Marina Valensise e il sovrintendente Antonio Calbi. «Credo nelle potenzialità dell’Istituto: c'è uno sviluppo - ha detto il ministro - che sono pronto a sostenere. Rafforzare il ruolo oltre Siracusa dell’Istituto e lavorare su quell'idea che già quest’anno ha le prime tracce con spettacoli che si ripetano fuori dalla Sicilia per il circuito i Teatri di pietra. Il supporto del ministero continuerà ad esserci per la crescita dell’Inda» ha concluso il ministro Franceschini.

«Le rappresentazioni classiche costituiscono un appuntamento atteso della cultura italiana e mondiale, un momento capace di attirare un pubblico desideroso di vivere un’esperienza teatrale unica, nel segno di un filo indissolubile che lega passato e presente». Lo ha detto il presidente della Fondazione Inda, il sindaco di Siracusa Francesco Italia. «Le parole dei classici greci ci spingono da sempre a interrogarci sui rapporti e le contraddizioni umane, sulle emozioni e le passioni; sui conflitti che purtroppo ancora oggi, come ci raccontano le immagini dall’Ucraina, affliggono milioni di persone in tutto il mondo - ha aggiunto - Il Teatro Greco è un luogo elettivo dal quale quest’anno vogliamo lanciare un messaggio di pace e speranza per il pianeta anche attraverso una serata speciale che nel segno dell’arte e della bellezza servirà a raccogliere fondi per i profughi ucraini. Abbiamo scelto di dedicare le prime quattro serate della nostra stagione proprio agli studenti degli istituti scolastici perchè sono i giovani la migliore e più bella sintesi tra antico e moderno, sono loro a dover raccogliere il testimone di un’impresa che l’Inda rinnova ogni anno, grazie al lavoro e alla dedizione di tecnici, maestranze, artisti».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA