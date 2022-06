Un grande "Festino" del libro con scrittori, incontri, musica

Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari ee 20 addetti tra servici, audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro.

Prende il via giovedì 9 giugno per concludersi domenica 12, la tredicesima edizione di "Una Marina di Libri", il Festival dell'editoria indipendente sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco di Villa Filippina di Palermo, in piazza San Francesco di Paola, 18.

Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori, accademici, artisti che si alterneranno negli spazi allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all’attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo importante all’interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è "Pensieri Corsari", per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini , al grande intellettuale è dedicato in manifesto di Una Marina di Libri firmato dall'artista Demetrio Di Grado.

Nicola Bravo (seduto)e Gaetano Savatteri, rispettivamente direttore esecutivo e direttore artistico di Una Marina di Libri



«Il libro - ha dichiarato Gaetano Savatteri - continua ad essere strumento principale di cultura. Vorremmo che Una Marina di Libri diventasse il "Festino" del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per una città che, proprio in questi giorni, getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso ospiteremo i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna attorale per sapere e conoscere gli impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale della città».

Il Festival del libro è organizzato dal Centro commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell'Università di Palermo e della Libreria Dudi alla quale è stato affidato il programma per bambini e ragazzi.

Una Marina di Libri - ha detto Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo del Festival - è una macchina complessa che richiede impegno, costanza, energie e sinergie. In questi 13 anni abbiamo avuto con noi intellettuali di grande spessore e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto».

La kermesse ospiterà la musica dell’orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale “Teatro Coop”, Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all’alba, una iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D’Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di offrire un ingresso omaggio a tutti coloro che sono nati nel 1992.

Tra gli ospiti Domenico Iannacone, Alessandro Robecchi, Antonio Monda, Lirio Abbate, Salvo Palazzolo, Valeria Parrella, Giorgio Fontana, John Dickie, Sergio Rizzo, Antonio Perazzi, Vincent Message, Giuseppina Torregrossa, Peppino Mazzotta, Giosuè Calaciura, Giuseppe Di Piazza, Alfredo

Galasso, Paolo Pintacuda, Luana Rondinelli, Marzia Sabella, Gian Mauro Costa, Nadia Terranova, Sandra Rizza, Lucio Luca, Pietro Grasso, Luigi De Magistris, Costanza Quatriglio, Luciana Bianciardi, Antonio Balsamo, Felice Cavallaro, Piero Melati, Costanza Di Quattro, Alessio Calaciura, Sofia

Muscato, Andrea Alesci, Giancarlo Mirone, Eugenia Nicolosi, Dario Accolla, Daniele Billitteri, Ioan Viborg, Andrea Marcolongo, Marco Rizzo, Angelo Vecchio, Michele Rondelli, Francesco Faraci e Valerio Bispuri.

