Un avvocato di origini siciliane a capo dell'Osdia, l'associazione che "unisce" gli italo americani

L'avvocato penalista di origine siciliana, Robert A. Bianchi, ha prestato giuramento come 38° presidente nazionale dell'Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA), la più antica e consolidata organizzazione a supporto dei cittadini americani di discendenza italiana.

L'OSDIA, Ordine dei Figli d'Italia in America, è stata fondata nel 1905 da Vincenzo Sellaro, il medico siciliano nativo di Polizzi Generosa, che emigrò negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso dove poi fu fondatore del primo Ospedale italiano in America e successivamente si prodigò nel riunire le molteplici Società di Mutuo Soccorso per gli italiani in America in un'unica grande organizzazione che chiamò appunto OSDIA.

Ad oggi, i membri dell'OSDIA hanno donato più di 164 milioni di dollari a favore di programmi educativi, borse di studio, donazioni di beneficenza, soccorso in caso di disastri, promozione culturale e ricerca medica.

Il gruppo ha unità territoriali in tutti gli Stati Uniti, Canada. In Italia l'OSDIA ha fondato, nel 2019, il Capitolo di Roma, l'unico italiano in 115 anni, con l'obiettivo di curare i rapporti tra la sede di Washington e le istituzioni italiane, presieduto dal messinese, Claudio Frasca. Tra i soci onorari del Capitolo di Roma, Clarissa Burt, Stefano Andreotti e Giusy Versace.

Nella sua qualità di procuratore di Morris County (NJ), l'avvocato Robert A. Bianchi è stato il capo delle forze dell'ordine della contea dal 2007 al 2013 ed oggi guida un team di avvocati penalisti del New Jersey. È anche un anchorman del canale televisivo legale Law&Crime Network ed è spesso intervistato in qualità di analista legale da canali televisivi nazionali quali CNN, ABC, FOX, NBC, CBS e MSNBC.

Nell'OSDIA Bianchi ha ricoperto ruoli di primo piano, interfacciandosi spesso con i funzionari della Casa Bianca, i membri del Congresso e altri alti funzionari federali su questioni che riguardano gli italo-americani.

