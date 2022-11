Val di Noto Magie Barocche, il giorno della violinista Lana Trotovšek

Reduce dagli ultimi quattro concerti in sold out, il 12° Festival Internazionale del Val di Noto Magie Barocche propone stasera (venerdì 19 novembre) alle ore 20.30, sempre nello splendido Palazzo Biscari, la violinista Lana Trotovšek. Nata in una famiglia di musicisti a Ljubljana in Slovenia, ha iniziato a suonare il violino all’età di 4 anni sotto la guida di Majda Jamsek. A 17 anni il suo prodigioso talento è stato riconosciuto da Ruggiero Ricci che è stato il suo mentore all’Accademia Mozarteum di Salizburgo. Durante questo periodo ha continuato a studiare all’accademia di Ljubljana con Volodja Balzarolsky e Primoz Novsak. Debutta con l’orchestra del Teatro Marinsky, diretta da Valery Gergiev e nel 2014 si esibisce in tournée, con Yuri Beshmet e con I Solisti di Mosca. Musicista dal suono raffinato e pulito, con il senso della frase musicale e l’intonazione perfetta, ha suonato in luoghi prestigiosi: Wigmore Hall, Wien Konzerthaus, Teatro La Fenice di Venezia, Concertgebouw di Amsterdam. Si è esibita in Cina, Giappone, Emirati Arabi, Canada, USA, con direttori d’orchestra di fama internazionale come George Pehlivanian, Hans Graf, Uros Lajovic, Barry Wordsworth, Andres Mustonen. A seguito del suo concerto per violino e l’orchestra di Khachaturian, sotto la direzione di George Pehlivanian, nel 2015 le è stato conferito il premio Presern, il più alto titolo delle arti dell’Università slovena di Ljubljana.

Lana Trotovsek vive a Londra ed è docente al Conservatorio di Musica e Danza «Trinity Laban». Mantiene i rapporti con il suo paese d’origine, dove si esibisce regolarmente ed è docente ospite dell’Accademia di musica di Ljubljana. Il programma (Solo à Violino senza Basso accompagnato) prevede dei capolavori assoluti ‘donati’ dal sommo Johann Sebastian Bach a questo strumento: le Partite n.1 in si minore (BWV 1002) e n.2 in re minore (BWV 1004) e la Sonata n.1 in sol minore (BWV 1001). Lana Trotovšek suona su un violino di Pietro Antonio dalla Costa del 1750.

