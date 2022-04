Venezia, Procuratie Vecchie riaprono al pubblico dopo 500 anni

Per la prima volta a Venezia in 500 anni di storia vengono aperte da oggi alla città e al pubblico le Procuratie Vecchie, l’iconico complesso in Piazza San Marco che corre dalla Torre dell’Orologio al Museo Correr. L’evento si deve alle Assicurazioni Generali, proprietarie dell’immobile, che hanno sostenuto o il restauro dei 12.400 metri quadrati dei tre piani dell’edificio. Un cantiere durato cinque anni sotto la guida di David Chipperfield. Le Procuratie diventeranno la casa della Fondazione The Uman Safety Net, uno spazio all’insegna dell’inclusione, dell’innovazione e della sostenibilità.

«La riapertura delle Procuratie Vecchie rappresenta un momento storico - ha detto il ceo Philippe Donnet - sia per la comunità locale sia per quella internazionale. A distanza di cinque secoli, questo palazzo iconico, noto in tutto il mondo, recupera anche parte della missione originaria dei Procuratori: aiutare i più deboli della società».

Sono oltre 2.000 le prenotazioni registrate nelle prime 48 ore per l’ingresso alle Procuratie Vecchie. Il progetto creerà una nuova permeabilità della piazza, offrendo un nuovo modo di viaggiare, vivere e sperimentare l’area marciana e le sue attrazioni. Dopo la cerimonia di inaugurazione oggi, seguiranno tre giorni (9, 10 e 11 aprile) dedicati ai veneziani, che potranno accedervi gratuitamente su prenotazione.

Dal 13 aprile le Procuratie saranno accessibili a tutti.

Le Procuratie Vecchie sono fin dal 1832 sede di Assicurazioni Generali a Venezia. Dei tre piani, il terzo sarà interamente dedicato a The Human Safety Net, la Fondazione del Leonei la cui missione è liberare il potenziale di persone che vivono in stato di vulnerabilità: famiglie con bambini dagli 0 ai 6 anni e rifugiati che desiderano sviluppare la propria attività imprenditoriale nei Paesi di accoglienza.

«E' un’opera faraonica e iconica, questa giornata verrà ricordata nella storia. Dopo 500 anni vengono aperte le Procuratie Vecchie, ma soprattutto siamo di fronte ad una nuova Agorà, una nuova piazza nella piazza». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine della cerimonia con la quale le Assicurazioni Generali hanno riaperto al pubblico, dopo 500 anni, le Procuratie Vecchie a San Marco.

«Dovremmo cambiare la toponomastica - ha aggiunto con una battuta Zaia - visto che abbiamo le Procuratie Vecchie, quelle Nuove, e adesso avremo anche le 'nuove' Vecchie"».



Quanto ai finanziamenti annunciati dal ministero delle Cultura per il restauro anche delle Procuratie Nuove, sull'altro lato della Piazza, Zaia ha osservato: «Spero che oltre ai finanziamenti si approfitti di questo bel restauro, fatto nel rispetto del lavoro di chi lo ha realizzato 500 anni fa, anche per farne un modello replicabile, in cui c'è il rispetto per il passato ma si guarda anche al futuro». E su Generali il governatore ha concluso: «Le Generali, hanno 200 anni di storia, per noi sono un presidio identitario, e un valore per il Paese, nella speranza che restino sempre nostre».



