Via alla Settimana dello Spazio: ecco perché si celebra dal 4 al 10 ottobre

Dal 4 al 10 Ottobre ricorre la" Settimana mondiale dello Spazio", una ricorrenza internazionale annuale, in cui si celebrano la scienza e le tecnologie più innovative, che contribuiscono allo sviluppo della condizione umana. All'iniziativa può partecipare chiunque: enti di stato, organizzazioni no-profit, insegnanti...

Ogni anno la Settimana dello Spazio prevede un tema diverso: nel 2021 era il ruolo della donna nella scienza, quest'anno particolare attenzione è rivolta a "spazio e sostenibilità". In un momento critico come quello attuale, appuntamenti come questo affrontano la problematica ambientale, coniugando curiosità per il nostro pianeta e modi per salvarlo.

Istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite, la World Space Week è il più grande appuntamento spaziale organizzato sulla Terra. La settimana è compresa fra due date simboliche: il 4 ottobre 1957 veniva lanciato il primo satellite artificiale, lo Sputnik, dall'allora Unione Sovietica; il 10 ottobre 1967 veniva firmato il Trattato sull'esplorazione e l'uso pacifico dello spazio.

Migliaia gli eventi previsti in oltre 80 Paesi organizzati in gran parte online da agenzie e industrie spaziali, scuole, planetari, musei e associazioni astronomiche.

(Per accedere alle singole iniziative, visitare il link https://www.worldspaceweek.org/).

