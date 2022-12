Wenu Mapu, il romanzo di Adriana Iacono che racconta un'altra versione di Matrix

E’ uscito in formato kindle “Wenu Mapu”, un romanzo di Adriana Iacono, che si immette nel filone della fantascienza distopica, senza tralasciare coinvolgimenti di ordine morale, sociale e antropologico e che si ispira a mostri sacri del genere come Philip K. Dick prendendo liberamente spunto da blockbuster come “Avatar”.

Adriana Iacono con il suo Wenu Mapu ha creato un mondo futuribile, ma non auspicabile, dove la finzione, la connettività, la Rete diventano padroni delle menti e delle vite degli uomini che alimentano il sistema. Una versione di “Matrix” dove gli esseri umani non fungono da batterie, ma da connettori. Wenu Mapu tra i cinque finalisti inediti del premio nazionale Odissea 2021.

“Questa storia – ha spiegato Adriana Iacono - nasce circa un decennio fa, durante l’ultimo governo Berlusconi, con la necessità di raccontare la società che stavamo diventando, basata su un concetto di estetica superficiale. La politica il cui messaggio era il massaggio, per dirla con McLuhan, in cui ogni cosa, idea e pensiero può essere digerito se ripetuto con costanza. Ma forse la storia nasce prima, nel 2004, quando la meditazione Sumarah entra nella mia vita e la cambia radicalmente. Nasce con la lettura del libro di Laura Romano “Il risveglio del maestro interiore”, e poi di altri libri come “Synchro Destiny” e “Le sette leggi spirituali del successo” di Deepak Chopra e “Il potere di Adesso” di Eckhart Tolle perché i libri a volte ci cambiano la vita, se glielo lasciamo fare, come dice un personaggio del romanzo. Oppure la storia nasce nel 2002 quando, lavorando come guida turistica, incontro un gruppo di cileni e per la prima volta sento parlare del popolo Mapuche e scopro che Mapuche ha lo stesso significato di Agrigento, mia città natale, ovvero gente della terra. È una storia che nasce nel passato ma trova un senso nel presente, con la pandemia che ha sconvolto le nostre vite e la necessità di trovare un nuovo equilibrio col pianeta e nuove forme di umanesimo. Ma se è vero, come dice Tolle, che gli artisti creano sempre da un luogo di misteriosa quiete, allora forse questa storia è nata insieme a me, o magari prima di me, e io sono solo lo strumento per raccontarla”.

Adriana Iacono è una scrittrice molto poliedrica: ha insegnato italiano a Dublino e in Australia dove ha svolto anche una ricerca sullo scrittore australiano Patrick White presso la New South Wales University di Sidney. Ora vive in Sicilia, è stata guida turistica e insegna lingua e letteratura inglese al liceo classico di Agrigento. È fondatrice e direttrice di Eurolingue School. Ha da poco concluso un dottorato di ricerca sulla didattica inglese presso l’Universita’ di Cordova.

