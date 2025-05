“Notte europea dei musei”, il 17 maggio ingressi in Sicilia al costo di un 1 euro

Cultura

Tanti i siti, nelle diverse città, che aderiscono all'iniziativa sostenuta dalla Regione Sicilia

Apertura notturna per musei, parchi archeologici e luoghi della cultura sabato 17 maggio al costo simbolico di 1 euro. Anche quest’anno la Regione Siciliana aderisce alla “Notte europea dei musei”, l’appuntamento patrocinato dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’International Council of Museums (Icom). “Sosteniamo di buona lena questa iniziativa – commenta l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – convinti che arte e cultura rappresentino sempre occasioni di aggregazione e conoscenza. Desidero rivolgere un appello ai giovani affinché sfruttino quest’occasione per trascorrere un sabato sera alternativo ai numerosi divertimenti che offre la città”.