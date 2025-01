Nuovo presidente per la Fondazione Orestiadi: è Francesca Corrao

Nel Trapanese

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Orestiadi ha nominato all’unanimità il nuovo presidente. Si tratta della professoressa Francesca Corrao che aveva già ricoperto questo ruolo tra il 2011 e il 2013. «Ho accettato – dice Corrao – di guidare la Fondazione Orestiadi in seguito alle inattese dimissioni dell’onorevole Pumilia che torno a ringraziare insieme a tutto il Consiglio di amministrazione per l’efficace lavoro svolto in 9 anni di guida sapiente della Fondazione e del suo straordinario impegno. Continuerò a portare avanti il grande progetto della rinascita di Gibellina fondata su un grande investimento sulla cultura e sull’arte».

«Non sono – aggiunge – una presidente sola ma lavorerò con il supporto collegiale del Cda, della giunta esecutiva e di tutta la Fondazione, che ha al suo interno straordinari professionisti. Lavoreremo sempre in sintonia con tutti gli amici artisti e la meravigliosa squadra che ha portato il comune di Gibellina a vincere il titolo di prima Capitale dell’arte contemporanea, e con la comunità di Gibellina che è la vera vincitrice, per il futuro dei giovani di questo territorio».La neo presidente, figlia maggiore del fondatore della Fondazione, il senatore Ludovico Corrao, poi ringrazia «tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e in particolare il governo e il Parlamento Siciliano che hanno confermato la loro fiducia nella Fondazione. Tutti insieme – dichiara – abbiamo lavorato con passione e dedizione per far crescere la nostra istituzione, e insieme continueremo a fare della Fondazione Orestiadi un faro di cultura e di dialogo tra i popoli del Mediterraneo, portando avanti un luogo dove l’arte, l’educazione e la pace – aggiunge – si incontrano per costruire un futuro migliore per tutti, per trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti della Fondazione: l’apertura al dialogo interculturale e la promozione dell’arte contemporanea».