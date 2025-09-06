Mostra
Opere del giornalista Giuseppe Fava esposte a Catania
Dal prossimo 15 settembre al 6 gennaio 2026 nella Galleria d'Arte Moderna
“La cultura e il diavolo”. L’arte di Giuseppe Fava tra impegno civile, politico e intellettuale”. E’ il titolo della mostra di dipinti e scritti che prenderà il via a Catania il prossimo 15 settembre, dalle 18.30, alla Galleria d’Arte Moderna. L’esibizione è curata da Vittorio Ugo Vicari. L’iniziativa è promossa dalla fondazione Giuseppe Fava e dalla famiglia del giornalista ucciso il 5 gennaio 1984, in collaborazione con il Comune di Catania e col patrocinio dell’Accademia di Belle Arti.
L’esposizione resterà aperta fino al 6 gennaio 2026. L’ingresso è libero. «La mostra – ha spiegato Francesca Andreozzi nipote di Fava e presidente della fondazione – è rivolta soprattutto ai giovani che non hanno conosciuto Giuseppe Fava, che non hanno vissuto quegli anni e forse non si sono mai chiesti perchè a Catania esista una via a lui intitolata». «Per questo motivo – ha aggiunto – il maggiore sforzo organizzativo sarà rivolto agli studenti. Inviteremo i dirigenti scolastici a promuovere visite guidate (su prenotazione) scrivendo a mostre@fondazionefava.it.».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA