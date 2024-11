Palermo, il nuovo direttore del Teatro Biondo è Valerio Santoro. E scatta già la polemica politica

La nomina

L'attore, 52 anni, dal '99 cura l’associazione culturale La Pirandelliana. Le critiche del Partito democratico sulla nomina

Il Consiglio di amministrazione dell’associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, che si è riunito stamane, ha deliberato di affidare l’incarico di direttore, per il triennio 2025-27, a Valerio Santoro che dal ’99 cura l’associazione culturale La Pirandelliana. Cinquantadue anni, di Caserta, Santoro succede a Pamela Villoresi che non ha ripresentato la propria candidatura.La scelta del Cda è avvenuta dopo una ulteriore valutazione di tutte le manifestazioni di interesse avanzate, e in particolare di quelle che avevano superato un primo vaglio tecnico-culturale del Consiglio stesso, con il supporto e la consulenza del maestro Piero Maccarinelli, incaricato nella seduta di Consiglio del 17 luglio scorso.I quattro candidati alla direzione del teatri entrati nella rosa finale di valutazione, redatta il 18 settembre 2024, erano: Rajeev Badhan, Luca Lazzareschi, Valerio Santoro, Alfio Scuderi.