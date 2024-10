Politica e magistratura, il docu-film di Millonzi che spiega perché il tema interessa tutti

il film

In uscita in questi giorni

E’ in uscita in questi giorni, su scala nazionale, il nuovo film del regista Francesco Millonzi, dal titolo: “Politica e magistratura”, scritto insieme all’ex presidente dell’ufficio del Gip Tribunale di Catania Nunzio Sarpietro.

Il docu-film – che non ha alcuna finalità politica – ha lo scopo di affrontare la problematica della (eventuale) politicizzazione dei magistrati, molto avvertita dall’opinione pubblica. La magistratura ha percorso una lunga strada per raggiungere una reale indipendenza, dallo Statuto Albertino, al periodo della dittatura fascista, fino alla Carta Repubblicana, ed oggi è certamente matura per affrontare una riforma che la ponga al riparo da giudizi sommari di ingerenza politica e/o di collateralismo politico.

I punti nodali e sostanziali sono quelli attinenti il reclutamento di giudici, la formazione degli stessi, le capacità professionali che li pongano in condizione di non subire condizionamenti, per non compromettere il principio basilare della indipendenza e della imparzialità di giudizio (è opportuno ricordare che il numero dei magistrati “prestati” alla politica e alle funzioni amministrative ministeriali è – allo stato – di poche decine, rispetto a circa 10.000 tra giudici e pubblici ministeri).