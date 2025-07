Premio Martoglio: tra storie, musica e cinema la Sicilia celebra i suoi artisti

cultura

A Grotte la XXII edizione del riconoscimento

Ancora una volta Grotte vivrà una serata all’insegna dell’arte e della cultura con la XXII edizione del premio “Nino Martoglio”. Ideato e diretto da Aristotele Cuffaro, il riconoscimento alle eccellenze artistiche e culturali siciliane si terrà domenica 20 luglio 2025 alle ore 21.00 in Piazza Umberto I. Nel corso della manifestazione verranno consegnati diversi riconoscimenti. Il Premio Speciale “Francesco Pillitteri” sarà conferito a Paolo Licata, apprezzato regista teatrale e cinematografico autore del film su Rosa Balistreti ” Tutyo l’amore che ho”. Il Premio Speciale per meriti artistico-musicali andrà a Rita Botto, rinomata cantante, celebre interprete della musica popolare e tradizionale siciliana, con apprezzate incursioni anche nel jazz e nella world music. La sua voce potente e la profonda conoscenza del repertorio autoctono l’hanno consacrata come una delle figure più significative nel panorama musicale dell’isola, portando la cultura siciliana su palchi internazionali.

Il Premio Speciale “Gregorio Napoli” per la cinematografia sarà assegnato a Donatella Finocchiaro, attrice italiana di grande talento e versatilità, stimata per le sue intense interpretazioni sia sul grande che sul piccolo schermo. Ha lavorato con registi famosi e ha ricevuto numerosi premi per la sua abilità nel calarsi in personaggi complessi, conferendo loro spessore e autenticità. La sua filmografia annovera pellicole acclamate dalla critica e dal pubblico.

Infine, il Premio Speciale alla carriera “Gregorio Napoli” verrà tributato a Lucia Sardo, attrice italiana di consolidata esperienza, con una carriera che spazia tra teatro, cinema e televisione. È apprezzata per la sua presenza scenica e per la profondità delle sue interpretazioni, spesso caratterizzate da grande forza e umanità. Ha dimostrato una notevole padronanza dell’arte della recitazione, destreggiandosi con eguale maestria tra ruoli drammatici e comici.

La serata sarà condotta dai giornalisti Ivan Scinardo, direttore della sede Sicilia del “Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola nazionale di cinema”, e Maria Lombardo, critica e giornalista cinematografica del quotidiano “La Sicilia”.

A conclusione della cerimonia di premiazione verrà proiettato il film diretto da Paolo Licata “L’amore che ho”, pellicola che narra la vita travagliata e intensa di Rosa Balistreri, leggenda della canzone popolare siciliana, soprannominata anche “la cantautrice del sud”. Il film ne mette in luce la figura di donna forte, ribelle e indistruttibile, che ha lottato per i diritti dei più deboli, dei lavoratori e delle donne abusate, andando contro ogni prevaricazione; altresì offre uno sguardo profondo sull’anima di un’artista straordinaria e di una donna indomita, il cui canto è diventato un simbolo di lotta e resistenza. La colonna sonora è curata da Carmen Consoli.