Premio per la Creatività nelle Arti e nell’Impegno Sociale del Lions Club Valle dei Templi, ecco chi ha vinto

club service

La cerimonia nella sala dello Spazio Temenos per la seconda edizione ricca di emozioni

Un successo lo scorso sabato ad Agrigento presso la splendida sala dello SpazioTemenos affollatissima per l’occasione, la 2° edizione del Premio Lions Club Agrigento Valle dei Templi per la Creatività nelle Arti e nell’Impegno Sociale. Emozioni, applausi, lacrime di felicità e di soddisfazione, questi gli ingredienti di un progetto vincente del giovane club Lions agrigentino che lo scorso anno ha iniziato una scommessa che si è rivelata di grande pregio. Il Presidente del Club Dott. Gioacchino Cimino ed il Past Presidente Prof. Francesco Pira hanno aperto la manifestazione alla quale hanno assistito tantissimi ospiti ed una rappresentanza di studenti del Liceo “R. Politi” di Agrigento.

Il Premio è dedicato alle donne ed agli uomini, ragazze e ragazzi, che si distinguono nella Arti con creatività ed impegno sociale, quotidianamente. E’ stato, come lo scorso anno, Francesco Pira, a condurre l’evento con accanto sempre il Presidente Cimino, che ha spiegato il senso del Premio e ricordato le tante attività fatte dal club. Poi si sono alternati sul palco I vincitori scelti dalla Giuria, formata oltre che da Cimino e Pira, dai professori Susy Iacona, Daniela Capitano e Luciano Carrubba e dal Vice Presidente Gaetano Salemi, artefice della videografica. Dallo schermo un video annunciava i premiati mentre le motivazioni e i profili sono stati letti da Daniela Capitano e Luciano Carrubba. Molto toccanti le motivazioni. Questi i loro nomi dei premiati:

Sezione Musica :Salvatore Matteliano , Emanuele Geraci, Giovanni Sferrazza,

Sezione Impegno Sociale; Giuseppe Raffa, Ignazio Condello, Annamaria Putortì, e Barbara Capucci;

Sezione Scrittura e Pittura: Margherita Biondo; e Fabio Zarbo;

Sezione Poesia: Penelope Agata Zumbo

Sezione Sport: Riccardo Terrazzino;

Sezione Young: Lara Simone

Pienamente raggiunto l’obiettivo del Club, ossia riconoscere le eccellenze del territorio e siciliane che hanno raggiunto risultati rilevanti ma a cui non è stata riconosciuta la Creatività, quella che per per Albert Einstein è “l’intelligenza che si diverte”.

Ad ognuno dei premiati è stato consegnato il premio e l’attestato di conferimento con motivazione.

Alcuni degli artisti si sono esibiti, altri hanno raccontato la loro esperienza e la loro arte, l’impegno sociale e la passione che quotidianamente dedicano al loro operato.