Premio Teatrale “Memorial Alfio Privitera”: ecco tutti i premiati

cultura

Grande partecipazione di pubblico a Fleri in occasione della settima edizione del Premio teatrale “Memorial Alfio Privitera” che ha animato dal 21 al 25 luglio la Piazza Belvedere Jonico. La cosa significativa è che oltre a svariati turisti e visitatori di passaggio, ha riunito molte famiglie che vivono in altri centri, in attesa di tornare nelle case ricostruite o ripristinate a seguito dei colpi inferti dal sisma del 2018 e i cui lavori sono in corso o stanno per essere ultimati.

Il premio è stato organizzato dalla Compagnia “Gli Sbandati“ e dal suo capocomico Mario Campione che ne è l’ideatore. Per quattro sere si sono esibite altrettante Compagnie che hanno presentato al pubblico alcuni loro cavalli di battaglia. “PersonAci “ di Acireale con “La lettera di mammà” di Peppino De Filippo; “Attori per caso” dell’Associazione Andrea Riggio di Pisano che ha presentato “N’autra viduva ppe’ manu” di Alfia Leotta; “I Girovaghi” di Altarello” con “Bedda di fora fracita di intra” di Calogero Maurici ; “Dietro le quinte” di Belpasso con “Donna Palma ha il microbo” di Antonino Russo Giusti.