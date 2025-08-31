Premio Woman – Emozioni a Zafferana: ecco a chi sono andati i riconoscimenti

cultura

Emozioni, bellezza, coraggio e solidarietà nella terza edizione del Premio Woman – Emozioni, nato da un’idea di Francesco Sabbia che ne è il produttore e il direttore artistico. La serata svoltasi al Teatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea e inserita a pieno titolo nella kermesse Etna in scena è stata condotta da Simona Zagarella con la supervisione di Francesco Serra che ha introdotto il testimonial del Premio Woman: il mecenate Antonio Presti, fondatore di Fiumara d’arte, portatore di bellezza e di rinascita con i suoi progetti che restituiscono valore ai territori fragili. «Dove c’è fragilità c’è potenza- ha sottiolineato Presti ( che ha fatto della sua arte un impegno civile )– dobbiamo portare messaggi di stupore e meraviglia, abbandonare” l’ego” e ritrovare nel “noi” un abbraccio corale, nutrirci di meno “like”e essere uniti, ritrovando il senso della comunità e lavorare insieme per portare bellezza e rinascita».

Presti ha donato i premi: delle stelle in terracotta realizzate dal maestro Filippo Messina.

Ecco Premiati: Agata Giudice vicepresidente dell’associazione Life onlus per il suo impegno instancabile nella promozione dell’inclusione, dimostrando che la danza è un linguaggio universale accessibile a tutti. Si è esibita assieme alle danzatrici della Scuola di ballo “Elianto di Antonella Messina;

Maria Grazia Felicioli, presidente dell’associazione “Insieme per la vita” è stata premiata per il suo instancabile impegno nella lotta contro la violenza di genere e per la promozione della cultura del rispetto e dell’amore per la vita. Si occupa della difesa dei diritti delle donne vittime di violenza e dei minori e ha trasformato in centro di ascolto e supporto un bene confiscato alla mafia, svolgendo opera di sensibilizzazione e prevenzione;

Agatino Scuderi, chitarrista che ha incantato il pubblico con due esibizioni è stato premiato “per la straordinaria carriera internazionale e la capacità di valorizzare la musica colta e il repertorio latino rendendoli accessibili a un vasto pubblico”;

Brigida Morsellino, scrittrice e dirigente scolastico dell’Istituto “Duca degli Abbruzzi“ di Catania, ha fatto della formazione e dell’innovazione una missione, vicepresidente dell’Accademia mediterranea della logistica e della marina mercantile per la mobilità sostenibile. E’ stata insignita del titolo di cavaliere della Repubblica per il suo instancabile lavoro durante il periodo pandemico, la sua scuola non ha mai chiuso, ma ha continuato a svolgere il suo ruolo didattico;

Laura Amich, presidente dell’Associazione “Cuori bianchi” che si occupa delle madri sole con figli e delle persone disagiate. Svolge mille attività, studia per conseguire la terza laurea e ha dato pure un saggio della sua bravura come cantante;

Toty Farruggio per aver messo su una squadra di rugby tutta al femminile Asd Vulcano Etna (una realtà unica nel sud Italia con squadre dall’under14 all’under 18) allo scopo di promuovere i valori del rugby nei quartieri periferici di Librino e San Giorgio per una crescita sociale e non solo sportiva.