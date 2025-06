Riapre il Museo archeologico delle Pelagie di Lampedusa

Esposizioni

Ospita diverse opere che raccontano l’isola come crocevia di storie, popoli e visioni

Riaprirà oggi, sabato 7 giugno, alle 20, il Museo archeologico regionale delle Pelagie di Lampedusa. La struttura è rimasta chiusa per alcune settimane per consentire alcuni interventi di allestimento. Durante la cerimonia sarà presentata un’opera donata dall’artista Manuela Carnini, in arte Fridami. Il museo, tornato fruibile nel giugno del 2024 in seguito all’affidamento all’ats Pelagies da parte del Parco archeologico della Valle dei Templi e del Comune di Lampedusa e Linosa, ospita diverse opere che raccontano l’isola come crocevia di storie, popoli e visioni.