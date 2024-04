Riflettori puntati su Sofonisba Anguissola

focus sull'artista

L'appuntamento culturale promosso dalla Fondazione Federico II di Palermo. L'evento in programma a Paternò con ospiti spagnoli

L’artista, la donna, che ha diviso la sua vita tra l’Italia e la Spagna. Si riaccendono i riflettori su Sofonisba Anguissola, a Paternò, grazie ad un nuovo appuntamento culturale. In quest’occasione l’evento esce dai confini dell’Isola e diventa internazionale grazie al parterre di ospiti. Nell’anno in cui la parrocchia di Santa Maria dell’Alto, assieme all’associazione Amici di Sofonisba, hanno deciso di dedicare alla pittrice cremonese una serie di eventi culturali, la Fondazione Federico II di Palermo, braccio culturale dell’Ars, ha organizzato questo evento per contribuire alla valorizzazione della figura dell’artista, guardando anche al suo periodo spagnolo. Accanto all’Ars e alla Fondazione, la fondamentale collaborazione del Comune di Paternò, della Chiesa S. Maria dell’Alto, dell’Istituto Cervantes di Palermo, dell’Accademia di Belle Arti di Catania con il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna.

L’evento a Paternò