Risate, arte e meraviglia: il Festival internazionale Nouveau Clown invade Enna

la manifestazione

Dal 9 al 13 luglio piazze e luoghi simbolo della città ospiteranno le esibizioni di alcuni tra i più grandi interpreti mondiali

Clownerie contemporanea e artisti di strada ad Enna per 5 giorni. Dal 9 al 13 luglio piazze e luoghi simbolo della città ospiteranno le esibizioni di alcuni tra i più grandi interpreti mondiali della clownerie contemporanea e delle artisti di strada protagonisti, del “Festival internazionale Nouveau Clown”.

Il programma del FINC Festival é stato presentato stamattina all’Urban Center di Enna dai direttori artistico e organizzativo, gli artisti Dandy Danno e Diva G, al secolo Daniele Segalin e Graziana Parisi. La kermesse che rappresenta uno dei progetti più innovativi e ampiamente riconosciuti a livello internazionale nell’ambito della comicità fisica e senza parole viene qui organizzata in stretta e preziosa collaborazione con l’Associazione culturale Teatri del Cielo e con l’Amministrazione Comunale di Enna ed ha il sostegno del Ministero della cultura. Oltre agli spettacoli, il programma propone anche il laboratorio “Scuola di Circo” dedicato a bambini e famiglie, una mostra che ripercorre 250 anni di storia del clown e altre iniziative culturali.