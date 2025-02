Rosa Maria Mauceri a “Casa Sanremo writers” e “Inganno” diventa un cortometraggio

La storia

Per il secondo anno consecutivo, il prossimo 14 febbraio torna a “Casa Sanremo writers” la scrittrice Rosa Maria Mauceri per presentare “Inganno “ il libro che completa la trilogia costituita da “Una verità rubata”- un racconto a voce alta e “Filippa”- l’inferno prima dell’inganno.

Ricordiamo che la nostra autrice ha incantato i lettori d’Italia e del mondo come scrittrice esordiente del testo autobiografico “Una verità rubata”, un racconto incisivo, emozionante col quale urla a gran voce gli atti di bullismo subiti a scuola e la sua infanzia fatta di violenze fisiche e psicologiche da parte di un padre che terrorizzava la sua famiglia e da cui la coraggiosa mamma Filippa riesce a fuggire portando con se i 4 figli.

A cio si unisce la scoperta di una verità: l’esistenza di una sorella Rosa Antonina nata viva e fatta passare per morta. Da qui era scattato il desiderio di scoprire la verità e cercare quale fosse stato il suo destino. Infatti era certa che sua sorella fosse da qualche parte ignara di essere stata strappata con l’inganno dalle braccia della mamma. La ricerca attenta e paziente tra archivi comunali, ospedali, uffici, dura oltre 20 anni, ma porta a Rosa Antonina che si riconosce nei vari appelli fatti da sua sorella sui social, e nelle interviste rilasciate in programmi televisivi e radiofonici, ma soprattutto nel cortometraggio tratto da “Una verità rubata” scritto e diretto dalla stessa Rosa Maria Mauceri che è l’autrice pure della sceneggiatura.

Entrambi presentati l’anno scorso a “Casa Sanremo” assieme al secondo libro “Filippa” imperniato sulla storia sofferta della mamma Filippa, su come i suoi sogni di innamorata siano stati annientati da un rapimento che l’ha costretta ad un’unione forzata che le ha distrutto la vita, resa sopportabile solo dalla presenza dei figli.Tutti a “Casa Sanremo” erano rimasti colpiti dalle vicende autobiografiche della nostra autrice che ha rivelato di essere giunta alla verità , mantenendo l’anonimato su richiesta della sorella ritrovata….

Ma non è ancora finita, perché come dicevamo Rosa Maria Mauceri torna di nuovo a ”Casa Sanremo”e lo fa a dimostrazione di aver ripreso di nuovo in mano la sua vita , dopo un periodo di crisi e di sconforto, dopo una serie di vicissitudini che l’hanno colpita, legate a rapporti personali in campo sentimentale e lavorativo che credeva ben consolidati, ma che si sono rivelati deboli e che sono crollati come castelli di sabbia, facendola entrare in un tunnel fatto di sconforto e di isolamento.

«Ho passato momenti terribili – ha spiegato Rosa Maria Mauceri – dove ho visto il mondo e le cose, i valori in cui credevo crollarmi addosso. Mi ha tenuta in piedi l’amore e il pensiero per mio figlio Brandon “la coperta della mia vita”, la mia famiglia, la gente della mia Sicilia, la fede e il mio viaggio a Siracusa dalla Madonna delle lacrime mi è stato di grande aiuto e conforto. Ho trovato la forza di risollevarmi».

La rinascita di Rosa Maria Mauceri è stata segnata dalla realizzazione di un nuovo cortometraggio “Inganno” anteprima che preannuncia l’uscita del suo terzo libro: «Avevo interrotto la scrittura del mio terzo libro – continua Rosa Maria Mauceri – perché ero precipitata nello sconforto piu totale. Una volta ritornata in me ho deciso di realizzare questo corto in Sicilia, lo scorso gennaio, un trailer per annunciare l’uscita del libro, per raccontare attraverso immagini forti i contenuti del mio lavoro di ricerca durato oltre vent’anni, una missione attraverso la quale sono riuscita a portare a casa la verità. Ho raccontato le peripezie che ho dovuto affrontare, le umiliazioni subite , gli ostacoli che ho dovuto superare, le lotte che ho intrapreso, quando le porte mi venivano chiuse per scoraggiarmi a continuare la ricerca che avrebbe dato fastidio a persone importanti e a quanti mi hanno voltato le spalle e addirittura hanno manipolato le situazioni per mettermi in difficoltà e anche le intimidazioni che mi sono state rivolte perché non raggiungessi la verità.Tutte queste cose, le mie emozioni e i miei sentimenti sono racchiusi nei personaggi di questo corto che per tutelarne la sicurezza sono stati romanzati».

“Inganno” scritto e diretto da Rosa Maria Mauceri, autrice della sceneggiatura e protagonista nel ruolo di se stessa e ha interpretato una donna astuta e determinata che non guarda in faccia nessuno pur di raggiungere la verità, una donna impavida e coraggiosa che si è confrontata con le Istituzioni, per vederci chiaro, risoluta e attiva, un vero esempio di coraggio per quanti si trovano nella vita davanti a una scelta e hanno paura. Non a caso la Mauceri dice spesso che «un traguardo personale nella vita è saper scegliere: io ho scelto e ho vinto la verità».

Accanto a lei Antonio Messina che interpreta Samir suo alleato e angelo custode; Daniele Ferrari nel ruolo di Samuel finto alleato e poi Paolo Delicato che ha saputo rendere viva ed efficace la sua comparsa “malandrina”. Direttore della fotografia è Giuseppe Di Blasi che ha curato il montaggio.

«Ho incontrato Antonio per caso- ha spiegato la Mauceri- in lui ho visto il personaggio giusto che avevo visualizzato e immaginato. E’ un architetto designer di Zafferana con esperienze in campo artistico. Il suo incontro è stato determinante perché io trovassi la spinta giusta per rialzarmi e dare di nuovo forza alla creatività che avevo “sotterrato”. Sono grata a lui che mi ha dato inconsciamente lo stimolo giusto per uscire dal mio isolamento ed è nata anche una bellissima amicizia».

Anche per Daniele Ferrari, la nostra autrice ha avuto parole di ringraziamento: «Dal suo incontro – ha sottolineato la Mauceri – avvenuto in occasione del “Premio Vincenzo Crocitti” che mi è stato conferito a Roma ho constatato la palese dimostrazione che in campo artistico può esserci solidarietà e dialogo e anche comunione e condivisione. La solidarietà e l’impegno sociale sono altri punti fermi per cui mi batto quando partecipo a Incontri e Conferenze su importanti tematiche».

Rosa Maria Mauceri è conosciuta in tutta la Germania e partecipa a trasmissioni televisive, radiofoniche e rilascia interviste in cui racconta di se e delle sue vicende autobiografiche e così aiuta tante persone a ritrovare la loro strada a capire quanto sia fondamentale nella vita non arrendersi mai, mettersi in gioco, non lasciarsi annientare dagli eventi che ti travolgono e reagire cercando un personale riscatto. Anche nelle Scuole la nostra autrice porta la sua testimonianza di vita, parla di come ha affrontato da piccola gli atti di bullismo subiti e come è uscita da questo tunnel, denunciando chi l’aveva colpita.Tutti restano incantati dai suoi racconti autobiografici. Rosa Maria Mauceri focalizzerà anche quest’anno i riflettori di “Casa Sanremo” per raccontare, stupire, tenere lettori e spettatori col fiato sospeso con l’intensità delle sue storie autobiografiche: «Parlerò del mio riscatto – conclude la Mauceri- per dare esempio e testimonianza a tutti su come sia importante scegliere di percorrere la strada che porta al raggiungimento di importanti obiettivi e racconterò la mia rinascita di donna che vuole testimoniare a tutti la forza di sapere scegliere nella vita e di uscire da stereotipi e a parare i colpi, specie se ti giungono da persone insospettabili che hanno significato molto per te, ma che non meritano la tua attenzione, perché li hai sopravvalutati».