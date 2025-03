Scavi a Selinunte: scoperta la porta Nord della città da cui passava la via sacra fuori le mura

Archeofficina

A margine della presentazione degli scavi sono stati presentati il nuovo logo e la segnaletica stradale del parco

A Selinunte (Trapani) è stata scoperta la porta Nord dell’antica città. I risultati degli scavi sono stati illustrati stamattina all’antiquarium del parco archeologico, alla presenza dell’assessore regionale Francesco Scarpinato. Gli scavi sono stati condotti dai giovani archeologi di “Archeofficina” sotto la direzione scientifica di Carlo Zoppi dell’Università del Piemonte orientale. Alla luce sono state riportate porzioni di mura fortificate che chiudevano la città da Nord, e la porta, da cui passava la via sacra verso la necropoli monumentale fuori le mura.Già nel 1996 l’archeologo tedesco Dieter Mertens aveva fatto un primo rilevamento ma non fu possibile procedere con gli scavi. Proprio Mertens aveva già scavato portando alla luce due delle porte di accesso della città che guardavano al porto orientale. A margine della presentazione degli scavi sono stati presentati il nuovo logo e la segnaletica stradale del parco.

La mappa dell’antica Selinunte

Si è riscritta, dunque, la mappa dell’antica Selinunte prima della distruzione dei Cartaginesi nel 409 a.C. grazie ai nuovi scavi che hanno spostato in avanti (circa 300 metri) l’estensione verso Nord della città, rispetto a quanto pensato finora, confermando la sua enorme importanza e la potenza tra i centri di cultura greca del Mediterraneo.

«Il Parco archeologico continua a lavorare riuscendo, con fondi propri, a riscrivere la storia di Selinunte – ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – Il nuovo logo, la segnaletica, le visite e i servizi raccontano un Parco vitale, al servizio del pubblico, che continua ad attirare nuovi visitatori innamorati di questo lembo di Sicilia colmo di storia».

La cinta muraria