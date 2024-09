Scomparsa Glauco Mauri, l’Inda ricorda il suo messaggio di fiducia ai giovani

Teatro

«Nel 2022 ricevette il premio Eschilo d’Oro e proprio in quell'occasione rivolse bellissime parole ai giovani "che hanno scelto di dedicare la vita al teatro"»

La Fondazione Inda, Istituto nazionale per il dramma antico, «si unisce al cordoglio di tutto il mondo del teatro e della cultura per la morte di Glauco Mauri. Attore sublime, Glauco Mauri è stato protagonista al Teatro Greco di Siracusa nel 1972, nel ruolo di Edipo nell’Edipo Re di Sofocle; nello stesso anno – ricorda la Fondazione sulla sua pagina Facebook – ha ricoperto il ruolo del messaggero nella Medea di Euripide ed è poi tornato a Siracusa nel 1978 interpretando Edipo nell’Edipo a Colono di Sofocle».