Scontro in Consiglio comunale a Erice: chiusi i siti culturali

Nel Trapanese

Bocciata la proposta di affidare alla Fondazione Erice Arte la gestione con una convenzione di tre anni più tre

Siti culturali chiusi ad Erice vetta dopo la bocciatura in consiglio comunale della proposta di affidare alla Fondazione Erice Arte la gestione con una convenzione di tre anni più tre. Oltre l’opposizione, molti consiglieri di maggioranza hanno votato contro la proposta della sindaca Daniela Toscano che ha espresso forte indignazione per il voto contrario dei tredici consiglieri.

«La mancata approvazione della convenzione comporterà la chiusura immediata di alcuni siti come il Polo museale «A. Cordici» e l’Info point e il rischio concreto di chiudere il Castello di Venere, Torretta Pepoli, Erice in Miniatura, il quartiere Spagnolo e il Museo di Arte contemporanea. Un voto irresponsabile e mosso da interessi personali, un tradimento nei confronti della città e un colpo durissimo per il turismo e la cultura di Erice» dice il sindaco.I consiglieri di opposizione e alcuni della maggioranza invece hanno sollevato dubbi sulla trasparenza della gestione della Fondazione, evidenziando che «il ruolo di sovrintendente, Giordano Bruno Guerri, prevede un compenso annuo di 17.500 euro, a fronte della previsione dello statuto secondo la quale gli incarichi sono a titolo gratuito, e che il Comune continua a versare un contributo annuo di 30 mila euro alla Fondazione, nonostante i suoi bilanci positivi». Inoltre hanno criticato il numero e la qualità degli eventi organizzati in questi anni.Con l’estate alle porte il rischio è la chiusura dei siti ai turisti. «La giunta e gli uffici comunali – ha concluso la sindaca – stanno lavorando per trovare una soluzione che possa garantirne la riapertura».

