Scoperto un pozzo del IV-V secolo a Mazara del Vallo

Nel Trapanese

A Mazara del Vallo una equipe di archeologi ha scoperto un pozzo di circa 2,30 m di diametro e 2 metri di profondità, con al centro un manufatto incompleto a forma tronco-conica, di matrice egea (minoico-micenea). “La struttura – spiegano gli esperti – costituisce un’importante testimonianza delle dinamiche di contatto e scambio culturale nel Mediterraneo antico. L’analogia formale con le colonne minoiche apre interessanti prospettive di ricerca sull’eventuale trasmissione di modelli architettonici dall’Egeo alla Sicilia». L’epoca di realizzazione potrebbe essere quella del Periodo Selinunte – Greco , ovvero dal VI al V secolo a.C.

