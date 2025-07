Sicilia narrata, tre voci, un’Isola: “IDDI” torna alla Villa Romana di Realmonte

cultura

Tre autori siciliani, tre prospettive sulla realtà dell’isola contemporanea a confronto

Dopo il grande successo suscitato dal suo debutto, torna a brillare IDDI – Voci Itineranti, il format culturale nato per mettere al centro i talenti della narrazione isolana e dare spazio alle parole vive degli autori emergenti siciliani. Lunedì 28 luglio alle 18:30, la Villa Romana di Realmonte farà da teatro al secondo appuntamento.

Protagoniste assolute saranno tre voci accomunate da un medesimo filo conduttore: il desiderio di raccontare la Sicilia di oggi tra storie vere, letteratura e sguardo critico. Si tratta di Salvo Di Caro, autore narese e vincitore del Premio Alessio Di Giovanni 2020, direttore artistico della rassegna AgrigentoNoir, e finalista ai festival GialloGarda ed EtnaBook; Roberto Mandracchia, scrittore ironico e visionario, autore di “Don Chisciotte in Sicilia” e “L’implosivo”, con una verve capace di svelare i meccanismi segreti dell’esistenza e Gero Tedesco, cronista del Giornale di Sicilia e direttore del periodico Fuoririga e del Pace Fest di Caltabellotta, tra i più attenti narratori dei processi di mafia dell’Agrigentino nonché aoautore di “Addio Mafia” che ha portato la sua voce fino a Kampala, in Uganda, in incontri per la libertà di stampa.

A rendere ancora più speciale la serata, la presenza de Il Mercante di Libri che proporrà i volumi degli autori protagonisti, e una raffinata degustazione di vini offerta dall’azienda Baglio Pileri, main sponsor di questa edizione.