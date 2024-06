Strega, in finale una sestina guidata da Di Pietrantonio

Libri

Secondo Voltolini, terza Valerio. Finale il 4 luglio a Roma

Sarà una sestina guidata da Donatella Di Pietrantonio, con 248 voti per il suo L’età fragile (Einaudi), a contendersi la vittoria del Premio Strega 2024. Nella prima votazione, il 5 giugno al Teatro Romano di Benevento e in diretta streaming su RaiPlay, al secondo posto Dario Voltolini con Invernale (La nave di Teseo), 243 voti. Terza Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio), 213 voti seguita da Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani (Feltrinelli), 195 voti e Raffaella Romagnolo con Aggiustare l’universo (Mondadori), 193 voti. Ripescato Tommaso Giartosio, con Autobiogrammatica (minimum fax), 126 voti. Accedono alla seconda votazione sei libri anziché cinque secondo l’art. 7 del regolamento di votazione che prevede che se nella graduatoria dei primi cinque non è compreso almeno un libro pubblicato da un editore medio-piccolo, entra alla seconda votazione il libro con il punteggio maggiore, dando luogo a una finale a sei candidati.