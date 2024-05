Taobuk, 200 ospiti al Festival da Nobel Fosse a Safran Foer

Taormina

Il 23 giugno al Teatro Antico anche il Tucidide di Alessandro Baricco, autore e regista dello spettacolo, che sarà sul palco come voce narrante, affiancato dalle attrici Stefania Rocca e Valeria Solarino

Oltre 200 ospiti provenienti da 30 paesi per parlare di letteratura, arti, geopolitica e scienza a Taobuk 2024, il Festival internazionale fondato da Antonella Ferrara, che nella XIV edizione, dal 20 al 24 giugno, sarà dedicato a “Identità” e vedrà in scena, il 23 giugno al Teatro Antico il Tucidide di Alessandro Baricco, autore e regista dello spettacolo, che sarà sul palco come voce narrante, affiancato dalle attrici Stefania Rocca e Valeria Solarino. Il racconto sarà accompagnato dai 100 Cellos, ensemble di violoncellisti fondato e diretto da Enrico Melozzi e Giovanni Sollima, il quale ha composto anche le musiche originali.La serata di gala sabato 22 giugno, condotta da Antonella Ferrara e dal giornalista Massimiliano Ossini e trasmessa da Rai1 lunedì 8 luglio accoglierà al Teatro Antico la rosa dei premiati di questa edizione: per la letteratura il Nobel norvegese Jon Fosse e lo statunitense Jonathan Safran Foer.

Lo spagnolo Fernando Aramburu che riceverà il Taobuk Award dall’Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios Martínez. Per le arti visive Marina Abramovic, per la danza l’étoile Nicoletta Manni e il coreografo Moses Pendleton,direttore e fondatore di Momix ; per il cinema il regista Ferzan Ozpetek e l’attrice Kasia Smutniak, per la musica leggera la cantante Noemi.

Saranno 4500 gli spettatori che affolleranno la cavea per assistere ad uno spettacolo caleidoscopico, animato dalla colonna sonora affidata da diverse edizioni alla pluripremiata Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, Co-Produttore musicale del Gala, diretta da Gianna Fratta. Un commosso ricordo sarà poi rivolto alla memoria di Franco Di Mare, il giornalista delle «frontiere», intellettuale impegnato, dal 2011 al 2016 presidente del comitato scientifico del festival. In occasione del Gala sarà poi consegnato il TaoTIM Award, nell’ambito della consolidata partnership che lega Taobuk a TIM – Main Partner.Tra gli ospiti delle cinque giornate il commissario Europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Fernando Aramburu, a cui sarà conferito il Taobuk Award, lo scrittore Glenn Cooper che torna in Italia dopo sei anni, il Presidente di Fondazione Maxxi Alessandro Giuli, il curatore di Biennale Architettura Carlo Ratti, gli economisti Carlo Cottarelli e Mario Monti, la scienziata Ilaria Capua, la scrittrice Stefania Auci, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il giornalista Federico Rampini, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti, la scrittrice spagnola Rosario Villajos.«In continuità con le passate edizioni, in particolare quella scorsa, incentrata sul rispetto delle libertà fondamentali, il tema di quest’anno ribadisce la vocazione di Taobuk a farsi fucina di idee, dando voce ad autorevoli maître a penser che il festival è onorato di ospitare. Indagheremo il tema a 360 gradi partendo sempre dalla letteratura, per evidenziarne l’approccio esistenziale. Siamo l’incarnazione di un riflesso» spiega Antonella Ferrara, nella doppia veste di presidente e direttrice artistica.