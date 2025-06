Taormina, Anna Foa vince il Premio Strega Saggistica con “Il suicidio di Israele”

International Book Festival

Anna Foa è la vincitrice, con 22 voti su 55 espressi, della prima edizione del Premio Strega Saggistica per il libro ‘Il suicidio di Israele” (editore Laterza). Il riconoscimento è stato assegnato il 20 giugno a Taobuk – Taormina International Book Festival in una serata condotta da Eva Giovannini. Al secondo posto Vittorio Lingiardi con Corpo, umano (Einaudi), 20 voti e al terzo Alessandro Aresu con Geopolitica dell’intelligenza artificiale (Feltrinelli), 5 voti. Quarto e quinto posto a pari merito, entrambi con 4 voti, per Simone Pieranni, 2100. Come sarà l’Asia, come saremo noi (Mondadori) e Luigi Zoja, Narrare l’Italia. Dal vertice del mondo al Novecento (Bollati Boringhieri).