Tragedie greche, Andò: «La mia Elettra tra vendetta e solitudine»

Classici

Il regista apre il 9 maggio gli spettacoli classici di Siracusa

Una donna cresciuta nell’attesa della vendetta. È «Elettra» di Sofocle che il 9 maggio inaugura il 60/o ciclo di spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa. Interpretata da Sonia Bergamasco, per la prima volta a Siracusa, e diretta da Roberto Andò. «Un personaggio che ci è molto vicino – racconta il regista – che ha una sensibilità indomabile, conosce la furia e agisce guidata dalle emozioni. Antigone è guidata da una razionalità a tratti feroce e fredda, al contrario Elettra, costretta a vivere nella casa del padre Agamennone da schiava, lei che è stata una principessa della stirpe degli Atridi, ha visto suo padre ucciso dalla madre Clitennestra e dall’amante Egisto che adesso siede sul trono che spetterebbe al fratello Oreste. Vive nell’odio, disprezza la madre e il destino che l’ha costretta a obbedire agli assassini. “Lasciate che io sia pazza – dice -. Io non smetterò mai i miei canti di lutto, i miei cupi lamenti, finché vedrò le luminose scie degli astri».

«Da Eschilo a Euripide – osserva Andò – il teatro greco attraversa i conflitti interni alla famiglia, ma qui invece c’è solo Elettra, sostenuta dalla forza della sofferenza, è sola e gli altri personaggi sono al suo servizio. Antigone combatte Creonte e le istituzioni, Elettra combatte se stessa, il conflitto è tutto interno al suo animo, tutta la tragedia si concentra nell’attesa di una vendetta che tarda a giungere. Elettra non sa che il fratello Oreste è ancora vivo e quando finalmente torna, uccide la madre e l’amante Egisto. La vendetta è compiuta ma il dolore rimane, inchioda Elettra ai ricordi della faida tribale e della malvagità della madre che aveva istituito una festa per celebrare l’assassinio di Agamennone».Lo scenografo Gianni Carluccio ha immaginato uno spazio che descriva la solitudine estrema di Elettra ai piedi del grande palazzo che è luogo di morte. I costumi di Daniela Cernigliaro evidenziano l’ambientazione anacronistica, senza tempo, voluta da Roberto Andò: «Non dimentichiamo – aggiunge il regista – che quella del mondo antico è l’invenzione di una tradizione, nessuno può sapere come i greci mettevano in scena le loro tragedie. Tutto è stato inventato».