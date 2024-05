Tragedie greche, l’eroica inflessibilità di “Aiace” apre la stagione

Siracusa

In scena a giorni alterni con "Fedra (Ippolito portatore di corona)" di Euripide e infine, dal 13 giugno, con la commedia latina "Miles Gloriosus" di Plauto

Sono letteralmente un macello, con tutto insozzato di sangue e ovunque interiora e carcasse di animali, la scena e lo spettacolo nella lettura che Luca Micheletti fa di questo “Aiace” di Sofocle nel grande scenografico spazio del teatro greco di Siracusa, dove ha aperto la 39/a stagione di spettacoli classici e sarà proposta a giorni alterni da stasera con la “Fedra (Ippolito portatore di corona)” di Euripide e infine, dal 13 giugno, con la commedia latina “Miles Gloriosus” di Plauto.

Il macello

Il macello è quello compiuto dall’eroe Aiace che è uscito di senno per la rabbia che le armi di Achille siano state date per ragioni di stato dagli achei a Odisseo e non a lui che ne sarebbe stato il naturale erede. Quindi la notte, deciso a uccidere i greci che lo hanno tradito, tradendoli lui stesso che della coalizione partita contro Troia fa parte, finisce invece per fare a pezzi gli armenti preda di guerra, sviato, accecato dalla dea Atena. La tragedia inizia col suo risveglio e la lenta presa di coscienza di quel che gli è accaduto, grazie anche alla stessa dea che glielo ricorda e spiega, quindi capire il proprio fallimento e disonore che lo porteranno a decidere che può ripararlo solo la propria morte.L’azione, quindi, è tutta quella del dramma interiore di Aiace e dell’assolutismo della sua etica eroica, cui verrà quasi contrapposto alla fine l’intervento pacificatore proprio dello stesso Odisseo, col suo spirito pratico e politico, come a segnare un passaggio di epoca. Non a caso il coro, composto dai marinai di Aiace, verso la conclusione intona un lamento sulla “pena incessante” delle fatiche «di questa esecrabile guerra» in cui «violenza levatrice di violenza» e l’inflessibilità eroica di Aiace insegnano «a distruggerci tra di noi». E forse, di questi tempi, sarebbe stato significativo puntare su una lettura che sottolineasse proprio questi aspetti e che vedesse nel protagonista laicamente l’esempio delle conseguenze di certi eccessi ideologici e umani.

Il canto del coro

Allora ci sarebbero voluti probabilmente meno confusione di movimenti di massa e agitazione generale e dei protagonisti, meno rancore roboante e urlante come tende a interpretare Aiace lo stesso Micheletti, con una certa semplificazione melodrammatica, e come sottolinea l’accompagnamento musicale dal vivo composto da Giovanni Sollima, nella prima parte tutto inquietanti vibrazioni e ruggiti spaventosi, mentre ha buone soluzioni ritmiche e d’atmosfera per il canto del coro. Tutto in un crepuscolo di ombre lunghe con luci quasi radenti e momenti di grande effetto, come qualche danza, per esempio il sabba che saluta Aiace, sincopato, vitale col lancio in aria delle pellicce degli animali. Intimoriti forse anche dal grande spazio, si è puntato sulla forza spettacolare e su trovate essenzialmente di scenografia (firmata da Nicolas Bovey), con quella grande tenda insanguinata, le carcasse di animali, buttate poi in fosse aperte, e le interiora sparse dappertutto, fino a quando il telo cala e mostra grandi ossa umane, un teschio e un costato.

È lo scheletro di Aiace esposto come su un monte mentre si discute della sua sepoltura, con Menelao capo degli Achei e Agamennone che la vogliono proibire per il folle traditore che ha avrebbe voluto assassinare tutti nel sonno e Teucro, fratello di Aiace, che come Antigone si vuole opporre al volere del re in nome della pietà e dei doveri religiosi. A lui poi si affianca Odisseo, invitando a non calpestare la giustizia e «offendere le leggi divine» in nome di «un odio feroce» verso quello che era diventato un nemico, ma sino allora era stato «l’uomo più valoroso tra tutti che siam venuti a Troia».

L’allestimento