Umberto Cantone, Melino Imparato e il nuovo film di Maresco: «Ecco cosa ci ha insegnato Franco»

l'intervista

"Un film fatto per bene", è un decalogo del regista, della sua opera

La perplessità del vivere sancisce l’equilibrio precario tra dubbi e certezze, l’andamento di questo periodo sbandato, suggerisce di dar credito ai primi più che le seconde.

Un film di Franco Maresco, traccia inevitabilmente il nostro tempo, i mali dell’esistenza, i pressappochisti anonimi nel loro passare, “Un film fatto per bene”, è un decalogo del regista, della sua opera, ne abbiamo discusso insieme ad Umberto Cantone, sceneggiatore ed attore principale, e Melino Imparato tra i protagonisti della pellicola:

Umberto Cantone, cosa è Franco nella tua vita?

Insieme a Roberto Giambrone, persona che si occupa della comunicazione relativa al Teatro Biondo di Palermo, sono gli amici che frequento da 40 anni, precipitiamo nei discorsi allo stesso modo, siamo in accordo quando c’è disaccordo, c’intendiamo con uno sguardo, condividiamo gli stessi silenzi, ci perdoniamo tutto reciprocamente

Genio e disordine

C’è stato un tempo in cui musica, teatro, cinema generavano un caos liberatorio, rigenerante, il novecento ha messo a disposizione di tutti questo caos, osservando l’odierno aggiungerei inutilmente, la stragrande maggioranza del genere umano ha preferito ritornare indietro, facendosi risucchiare dall’avvento tecnologico,

Un film con Franco cosa comporta

Condividere la sua visione delle cose, prima che del cinema, anche l’ansia della sperimentazione, l’elaborazione di “Un film fatto per bene” è durata due anni, riprese escluse, le sue sofferenze sono diventate le nostre, anche se a pagare il prezzo più alto e lui

Il vostro passato radiofonico

Un altro tratto in simbiosi, il mezzo radiofonico, appena quindicenne frequentavo nel ruolo di conduttore Radio Sud, antenna militante, agli inizi degli anni Ottanta, Franco mi contattò per curare un contenitore nel palinsesto di Radio Palermo Centrale, emittente celebrata e storica della città, colonne sonore del grande cinema americano, il jazz, standard, il menù proposto oltre al sarcasmo, gli scherzi atroci a vari collaboratori della radio, per noi è stata un’ottima palestra

Che impatto avrà “Un film fatto per bene” su l’attuale scena del cinema italiano

Lo stesso impatto delle poche opere trasgressive, innovatrici, nel cinema, nel teatro, nella musica, si applaudono, si premiano, si dimenticano, magari avranno un consenso da parte del pubblico, ma non hanno il carisma, l’influenza di quello che una volta veniva definito immaginario, il film di Franco, il nostro film non concede nulla al gusto medio

Croce e delizia, le pagine da custodire, quelle da strappare nella sinergia con Maresco

Delle strappate me ne sono riappropriato, desidero puntualizzare l’intesa trascorsa e presente insieme a Franco, abbiamo sorriso e continuiamo a farlo sulle vicende della vita, spesso dolorose per una persona che ha pagato i tanti “no” e le scelte radicali nei confronti del sistema

Melino Imparato, chi è Franco Maresco?

Lo conosco da più di venti anni, ci si incontrava a casa dell’altro “Franco” (Franco Scaldati), luogo di confronto su cinema, teatro, lunghe conversazioni coinvolgenti sul degrado di Palermo e dei vari quartieri, sulla politica, escursioni sul ciclismo, erano i tempi di “Cinico Tv”, Ciprì e Maresco nel palinsesto della rete di stato

L’importanza di girare in un suo film

È come sentirsi tra le mura di casa, riscoprire radici, suoni, il cinema di Franco nonostante gli attori dalla presenza non gradevole, è il contraltare alla poesia teatrale di “Scaldati”.

Il momento della cultura italiana

Un disastro, la fretta di apparire, consumare, diventare protagonisti, accumulare denaro, sta bruciando tutto

Due linguaggi diametralmente opposti, tra cinema e teatro, la tua scelta

Sarei un bugiardo se non scegliessi il teatro, quest’ultimo permette di lavorare intorno ad un progetto, seguirlo, amalgamarlo insieme agli attori della compagnia, proporlo davanti ad un pubblico per ogni replica, il cinema si realizza attraverso riprese, montaggio, il vantaggio consiste nel rivedere una scena montata e finalizzata ogni qualvolta la desideri

Il confronto con Franco Scaldati

Un viaggio iniziato durante gli anni settanta non ancora ultimato, sono orgoglioso di aver avuto attori, poeti, drammaturghi, come “Scaldati” in questo itinerario

Hai un traguardo ancora non vagliato