Un borgo sull’Etna diventa la casa dei libri: un’estate di presentazioni letterarie

TERRITORIO

La rassegna "Un libro fa Presa" parte domenica, alle 18,30, nella frazione di Piedimonte Etneo

La scrittrice siracusana Simona Lo Iacono è il volto letterario che aprirà la terza edizione della rassegna “Un Libro fa Presa”. Al via domenica 22 giugno alle 18,30, il ciclo di serate che, per tutta l’estate, trasformerà il borgo di Presa, sull’Etna, in un’agorà di incontri, dialogo ed enogastronomia. Lo Iacono presenterà il romanzo “Virdimura” (Guanda editore), l’eccezionale storia della prima donna al mondo che a Catania, in pieno Medioevo, ottenne la licenza ufficiale per curare dei pazienti.

A promuovere la rassegna, senza alcun contributo pubblico e in totale autofinanziamento, le associazioni “Il Borgo di Presa” e “Pro Loco Presa”, impegnate nel rilancio e nella rigenerazione del borgo in territorio di Piedimonte Etneo, con il patrocinio del Comune.

«La rassegna ‘Un Libro fa Presa’ – spiegano gli organizzatori – anche quest’anno porterà sul palco autori siciliani con l’obiettivo di coniugare la passione per la lettura all’amore per il territorio. In un borgo di circa cento abitanti, sull’Etna, stiamo riuscendo ad animare un salotto letterario che diventa un ulteriore innesco per la riscoperta di Presa, il nostro paese, valorizzato dai suoi cittadini dopo anni di abbandono e spopolamento».

Con l’autrice di “Virdimura”, converseranno Giovanna Antonelli e Giorgia Fazio, introduce Francesco Vasta. Saluti del sindaco di Piedimonte Etneo Ignazio Puglisi e dei presidenti delle associazioni promotrici della rassegna, Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro.

A luglio e agosto le altre due tappe estive di “Un Libro fa Presa”: domenica 20 luglio la fotografa Ursula Costa presenta il volume “DonneMadonne” dialogando con Simona Giurato e Loredana Pitino. Il 12 agosto il web strategist Tony Siino presenterà sul suo libro “Intelligenza artificiale. I lavori che non spariranno” (Edizioni sindacali) con Francesco Vasta e Giovanna Antonelli.