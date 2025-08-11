“Un libro fa Presa”: sull’Etna si discute di Intelligenza Artificiale

l'evento

Il salotto letterario nella frazione di Piedimonte Etneo, nel Catanese

Prendere coscienza della rivoluzione tecnologica già in atto sotto i nostri occhi. Attrezzarsi per governare il cambiamento, non subirlo. Partirà da qui la presentazione in programma, martedì 12 agosto, a Presa, frazione di Piedimonte Etneo, in occasione della rassegna culturale “Un Libro fa Presa”. Il salotto letterario del borgo etneo ospiterà l’esperto di nuovi media Tony Siino e il suo ultimo volume “Intelligenza artificiale. I lavori che non spariranno” (Edizioni sindacali), con postfazione del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. Dialogheranno con l’autore palermitano, l’imprenditrice digitale Milena Figura, la curatrice della rassegna Giovanna Antonelli e il giornalista Francesco Vasta, tra i fondatori delle associazioni impegnate nel rilancio di Presa. Saluti del sindaco di Piedimonte Etneo Ignazio Puglisi.