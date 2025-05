Una Marina di Libri al “Giro di Boa” per la prima volta ai Cantieri culturali alla Zisa

Editoria indipendente

Presentata a Palermo la sedicesima edizione del festival dell’editoria indipendente che si terrà da giovedì 5 a domenica 8 giugno, a Palermo

È stata presentata a Palermo la XVI edizione di Una marina di libri, il festival dell’editoria indipendente che si terrà da giovedì 5 a domenica 8 giugno, ai Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili, 4). La manifestazione, organizzata dall’Associazione Una marina di libri E.T.S. in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi e con il patrocinio del Comune di Palermo, Città metropolitana, Regione Siciliana, Fondazione Sicilia, Università degli Studi di Palermo, AIE – Associazione Italiana Editori e SIAE, si conferma come uno degli appuntamenti culturali che coniuga letteratura, spettacolo e impegno civile.

Il tema di quest’anno è “Il giro di boa”, un omaggio al maestro Andrea Camilleri nel centenario della nascita che, con la sua scrittura e il suo pensiero lucido e immediato, ha catturato l’attenzione di lettori e lettrici di tutto il mondo. A curare la direzione artistica del festival sarà, per il quinto anno consecutivo, il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri.

“L’approdo ai Cantieri Culturali alla Zisa – spiega Savatteri – rappresenta il giro di boa di questa manifestazione, che è una fiera di editori e un momento di incontro fondamentale per la vita culturale della città. Nel centenario di Andrea Camilleri, un potente fabbricatore di storie, “Una marina di libri” diventa sempre più (più spazi, più incontri, più editori, più eventi, più spettacoli, più collaborazioni) la fabbrica ideale di Palermo e della Sicilia. La fabbrica delle storie, la fabbrica delle idee”.

I numeri: Il programma prevede la partecipazione di 80 editori indipendenti provenienti da tutta Italia e oltre 400 eventi tra presentazioni, reading, concerti, performance, laboratori, spettacoli e incontri. Più di 20 le postazioni distribuite nell’area dei Cantieri – palchi, piazze, biblioteche, terrazze, teatri – dove scrittori, scrittrici, editori, editrici, artisti, artiste e il pubblico potranno incontrarsi e confrontarsi.

Una sedicesima edizione arricchita dalle collaborazioni con le associazioni, le biblioteche, gli istituti di lingua straniera, le botteghe che hanno stabilmente sede ai Cantieri Culturali (ex Officine Ducrot), proponendo iniziative culturali all’interno del programma Una marina di libri e l’apertura al pubblico dei loro spazi.

Gli ospiti: Tra i più attesi Elio Germano, Teho Teardo, Peppe Servillo, Daniele Mencarelli, Chiara Valerio, Roberto Andò, Mario Calabresi, Teresa Mannino, Zineb Mekouar, Luigi Manconi, Teresa Ciabatti, Antonio Franchini, Anna Badkhen, Cristina Cassar Scalia, Elena Kostioukovitch, Roberto Alajmo, Daniele Ciprì, Roy Chen, Rosita Manuguerra, Piero Marrazzo, Claudia Fauzia, Caterina Venturini, Roberto Ferrucci, Tommaso Spazzini Villa, Silva La Spina e molti altri protagonisti della scena culturale italiana e internazionale.

Un momento della presentazione del festival

LE SEZIONI DEL FESTIVAL

Editoria per l’infanzia e Illustrazione: Ampio spazio anche al pubblico più giovane grazie al programma di editoria e illustrazione per l’infanzia curato dalla Libreria Dudi, che aprirà il festival con lo spettacolo “Se fossi te non sarei me” di e con Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini. Tra gli ospiti: Marcella Terrusi, Vanessa Roghi, Marco Magnone, Alice Bigli, Francesca Archinto, Giovanni Colaneri e Irene Rinaldi e Loes Riphagen.

I Segni di Venere: lo sguardo delle donne sul mondo tra parole, idee e visioni: Un’attenzione particolare sarà rivolta anche quest’anno all’universo femminile con “I segni di Venere”, la sezione tematica curata da Maria Giambruno. Incontri, dibattiti e riflessioni offriranno uno sguardo sulle trasformazioni della società attraverso la lente delle scrittrici, delle artiste e delle intellettuali. Tra gli ospiti: Maurizio Mannoni, Steni Di Piazza, Rosita Manuguerra, Ester Rizzo, Carmelo Sardo, Francesca Maccani, Francesco Pira, Mattia Corrente, Raffaella Fanelli, Giovanna Fiume.

Scrittori e scrittrici che ci mancano: Torna una delle rassegne più amate di “Una marina di libri”, scrittori e intellettuali renderanno omaggio ad autori e autrici scomparse: il 6 giugno Caterina Venturini ricorderà Lucia Berlin, letture di Daniela Macaluso; il 7 giugno sarà la volta di Grazia Cherchi nell’omaggio di Antonio Franchini, l’8 di Daniele Del Giudice, ricordato da Roberto Ferrucci e Andrea Inzerillo.

Reading, teatro e musica: Giovedì 5 giugno, (ore 21:00), all’Averna Spazio Open, Elio Germano, che la scorsa settimana ha ricevuto il David di Donatello come protagonista del film Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre, e Teho Teardo con una versione rinnovata, nelle musiche e nei testi, dello spettacolo Viaggio al termine della notte liberamente ispirato all’opera di Céline, organizzato da “Una marina di libri” in collaborazione con Arci Tavola Tonda promotore della rassegna “Sponde sonore”.

Venerdì 6 giugno, ore 21:30, all’interno del programma condiviso di “Una marina di libri” e Ipomea fest, spettacolo teatrale “P.O.V. point of view” by Progetto Amunì – compagnia multiculturale in collaborazione con Spazio Franco / Per esempio.

Sabato 7 giugno saliranno sul palco, sempre grazie alla collaborazione con il festival Ipomea Fest promosso da Per esempio onlus, Sandro Joyeux con Bambarà Files e Giulia Mei presenterà il suo ultimo disco dal titolo “Io della musica non ci ho capito niente”. Chiude la serata il DJ Set By MAP – Mal d’Africa e By Coco EM.

Domenica 8 giugno sul palco dell’Averna spazio Open arriva Peppe Servillo con un reading sul romanzo pluripremiato Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio) di Antonio Franchini.

Musica e teatro anche allo Spazio Perriera, con un rassegna dedicata realizzata in collaborazione con Curva minore:

venerdì 6 giugno alle 21:15 In Principio era il Suono (di e con Lucina Lanzara) Performance per Voci, percussioni, tamburi sciamanici, campane tibetane, canto armonico e ancestrale, danza etnica. Al violoncello: Mauro Cottone. Con la partecipazione straordinaria di Giovanni Imparato, percussionista dei maggiori artisti italiani, tra cui Renzo Arbore, Lucio Dalla, Mina, Mia Martini.

sabato 7 giugno alle 21:15 Giro di boa, musiche di Luciano Berio e Maria Vittoria Agresti: Nel centenario della nascita di Luciano Berio, questo programma ripercorre l’arco delle sue Sequenze, dal primo esperimento solistico con la Sequenza I per flauto (1958) all’ultima, la Sequenza XIVb per contrabbasso (2002, nella versione di Stefano Scodanibbio): un lungo e continuo giro di boa creativo, in cui ogni tappa segna un punto di svolta nella sua ricerca sul suono e sull’identità dello strumento.

domenica 8 giugno alle ore 21:15 Anime ribelli. Intorno a Sofia Gubaidulina, a cura di Giovanni Damiani: Una maratona di pianisti e flautisti, un omaggio alla compositrice russa Sofia Gubaidulina, con inserti di nuovissime composizioni di giovani compositori siciliani, nei loro rapporti con altri classici come Domenico Scarlatti nel pezzo di Leonardo Scicolone o l’ultima sonata di Schubert in filigrana nel brano di Vincenzo Farinella; e un saggio delle grandi raccolte degli anni Venti dell’ucraino Vsesolod Zaderatsky, che seguono il modello dei 24 preludi di Chopin e del Clavicembalo ben temperato di Bach in chiave modernista; sono opere magistrali scritte negli anni Trenta nelle carceri sovietiche.

Presentazioni in anteprima di Navarra Editore e Sellerio: numerosi saranno gli ospiti attesi per l’edizione 2025, tra cui Chiara Valerio, che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo romanzo La fila alle poste (Sellerio), venerdì 6 giugno alle ore 19:00 all’Averna Spazio Open. La casa editrice Navarra porterà quattro nuove uscite in anteprima assoluta: Alessio Castiglione con Racconti in New York, in programma giovedì 5 giugno alle ore 18:00 in Piazza Bausch; Sara Favarò con Pioniere di Sicilia. Storie di coraggio e nuovi inizi, domenica 8 giugno alle ore 11:00 a Tavola Tonda; Antonella Chinnici con Pagine di vino tra storia, mito e letteratura,domenica 8 giugno alle ore 19:00 allo Spazio Noz; e infine Augusto Righi con Il campo dei mandorli in fiore, domenica 8 giugno alle ore 18:00 al Ridotto Averna.

Eventi speciali 100 anni Camilleri: la celebrazione del centenario di Andrea Camilleri si apre con Teresa Mannino, giovedì 5 giugno alle ore 19, al cinema De Seta. L’attrice sarà protagonista di un reading dedicato al Maestro. Verrà inoltre proiettata una pillola del film-documentario Il maestro senza regole, regia di Claudio Canepari e Paolo Santolini.

Attraverso una mostra dedicata alle copertine nazionali e internazionali delle opere dello scrittore sarà possibile seguire il viaggio di Camilleri nel mondo, grazie anche alle letture, affidate a Salvo Piparo e a un parterre di ospiti, dedicate a brani tratti dai romanzi e recitati nelle varie lingue straniere.