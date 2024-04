Università, Salone dell’orientamento al Cus Catania: in 7mila alla prima giornata

Istruzione

Tutte le indicazioni per i maturandi che sceglieranno di iscriversi per continuare i propri studi

«E’ il momento di costruire il vostro futuro, e saremmo davvero fieri di costruirlo insieme a voi». Il rettore Francesco Priolo si è rivolto così alle migliaia di studenti dei licei e degli istituti superiori della Sicilia e della Calabria che questa mattina, primo giorno del Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania, hanno affollato le palestre e gli impianti sportivi del Cus Catania, alla Cittadella universitaria di Santa Sofia. «Avete l’opportunità per coronare i vostri sogni, scegliendo consapevolmente come proseguire i vostri studi – ha proseguito il rettore -. Noi ci siamo: Unict c’è, e mette a vostra disposizione ben 114 corsi di laurea distinti e qualificati. E qui al Salone, fino a giovedì, troverete i professori e tanti altri studenti già iscritti nel nostro ateneo che con entusiasmo, sorriso e passione vi racconteranno cosa fanno giornalmente nelle aule e nei laboratori dell’Università di Catania, un’istituzione che ha quasi 600 anni di storia ma è saldamente proiettata verso il futuro».

La nuova edizione del Salone catanese presenta numeri da ‘record’. Ai circa 7 mila presenti di oggi se ne aggiungeranno altri diecimila nelle giornate di mercoledì e giovedì, molti di loro si tratterranno anche nelle ore pomeridiane per frequentare i laboratori pratici realizzati grazie al Progetto OUI (assegnazione del Ministero dell’Università e della Ricerca del finanziamento dell’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito del Pnrr), che ha sostenuto l’organizzazione della kermesse di orientamento. Quasi 140 le scuole della Sicilia e della Calabria complessivamente coinvolte, oltre mille unità di personale, tra docenti, tecnici-amministrativi e studenti senior impegnati nelle attività di accoglienza e informazione.

«Nei prossimi anni – ha aggiunto il vicesindaco Paolo La Greca, in rappresentanza dell’amministrazione comunale etnea -, ci sarà la piena occupazione per tutte quelle figure professionali legate alle discipline che si insegnano all’Università di Catania. Tanto tanto lavoro per i nostri laureati, insomma, grazie agli investimenti in programma, con scenari previsionali ottimistici e inediti. Per questo motivo, il Comune e l’Università continueranno a lavorare in maniera assolutamente sinergica per massimizzare questi risultati». «Particolarmente felice – per il vice presidente del Cus Catania, Lorenzo D’Arrigo -, è la scelta del grande sito sportivo della città universitaria per lo svolgimento del Salone. E’ un modo per trasmettere sin da subito ai futuri universitari quanto è importante accompagnare l’attività accademica con quella fisica o agonistica, un vero valore aggiunto per tutti i giovani». «Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile quest’evento – ha concluso la prof.ssa Violetta Brundo, delegata all’Orientamento e coordinatrice del progetto OUI -. Tutti insieme lavoriamo per far comprendere quanto sia fondamentale iscriversi all’università, dopo aver completato gli studi superiori: se poi i ragazzi decideranno anche di rimanere in Sicilia e a Catania per proseguire la propria formazione in un ateneo che può dare loro grandi chances, ciò sarà certamente un fattore di crescita per loro e per la nostra stessa terra». Al loro fianco, sul palco delle autorità, la prorettrice Francesca Longo, il direttore generale Corrado Spinella, numerosi direttori di dipartimento e di strutture didattiche speciali, delegati e presidenti dei centri di servizio e i rappresentanti di tutte le istituzioni presenti al Salone, a testimoniare ‘plasticamente’ in un solo scatto il convinto spiegamento di forze e l’investimento di risorse ed energie da parte di Unict, come ha ribadito il rettore Priolo.

Nel corso di tutta la mattinata i “maturandi” hanno infatti avuto la possibilità di conoscere i dipartimenti e i singoli corsi di studio di Unict, visitare gli stand informativi e parlare con docenti, tutor e con gli esperti di orientamento e placement, scoprire i servizi e le agevolazioni, partecipare a workshop tematici ed eventi speciali, e con il sottofondo e l’animazione curati dagli speaker di Radio Zammù, mettersi in gara nell’Eco-quiz, un divertente gioco a premi organizzato in collaborazione con il Servizio Politiche della Sostenibilità di Ateneo, incentrato sugli obiettivi dell’Agenda 2030, o approfittarne per rilassarsi un po’ sul prato o sugli spalti. Alla dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Ornella Campo è stato poi donato simbolicamente, da parte dell’Ispettore ripartimentale del Corpo forestale dello Stato Filippo Buscemi, un albero di leccio, e altre piantine sono state consegnate alle scuole e agli studenti presenti, quale misura compensativa delle emissioni di CO 2 riconducibili all’evento.