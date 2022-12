Gummy Gue, due artisti catanesi espongono a Roma alla mostra Poste Storie

La mostra ripercorre la storia del paese, riservando uno spazio all’arte dove trova voce anche l’opera firmata Gummy Gue dal tema “La transizione green”.

Poste Storie è un affascinante percorso per rivivere il lungo cammino di Poste Italiane, dal 1862 a oggi, e con esso ripercorrere la storia del nostro Paese. Un video introduttivo racconta i momenti salienti di questo cammino lungo 160 anni, a partire dall’Italia unita e poi dal ruolo delle Regie Poste durante la prima guerra mondiale con gli uffici di posta militare da campo. Un crescendo, ricco di filmati d’epoca, che ne passa in rassegna i momenti salienti.

Uno spazio speciale anche per l’arte: otto gli artisti, tra cui la coppia di fratelli catanesi Gummy Gue, che hanno realizzato per l’occasione opere che proiettano i visitatori nel futuro.

I pilastri strategici aziendali di Poste Italiane sono rappresentati su otto pannelli giganti, opere realizzate per l’occasione da altrettanti giovani artisti e che proiettano gli spettatori in una realtà aumentata inquadrando con lo smartphone un QRCode. Come il pannello realizzato dai catanesi Gummy Gue e ispirato alla “transizione green” che attraverso l’uso dei colori richiama al rispetto dell’ambiente per un futuro sostenibile. Le campiture di colore prendono vita sugli schermi e ridisegnano linee e forme in un gioco che richiama il concetto d'innovazione, filo conduttore dalla prima all’ultima sala dell’intero spazio espositivo.

