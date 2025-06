Zafferana Etnea, la Matrice protagonista della “Lunga notte delle Chiese”

L'iniziativa

La Chiesa madre di Zafferana Etnea ha partecipato con successo alla decima edizione dell’evento nazionale “La lunga notte delle Chiese” patrocinato dal Dicastero vaticano alla cultura e all’educazione che ha visto oltre 220 Chiese di tutta l’Italia, lo scorso 6 giugno, per tutta la notte aprire le loro porte all’accoglienza con una serie di manifestazioni coinvolgenti.

Il parroco di Zafferana Don Salvo Scuderi ne ha spiegato gli scopi: «Offrire un’opportunità d’incontro tra cultura e spiritualità, tra musica, arte e vangelo, in un atmosfera accogliente, di suggestiva bellezza, aperta a tutti , anche ai non credenti, perché la Chiesa deve accogliere tutti, deve essere aperta al dialogo, deve “Abbracciare” tutti. Il filo conduttore di questa edizione è stato scelto non a caso: “Abbracciami” sulla scia del cammino giubilare che ci vede tutti “Pellegrini di speranza” e prendendo spunto dalla parabola del Figliol prodigo. L’invito rivolto a tutti: tendere le mani come il buon padre che corre incontro a braccia aperte al figlio che si era smarrito e che torna, ma anche al figlio rimasto a casa che si era allontanato spiritualmente dal padre. Ogni comunità ha bisogno di un padre con le mani tese che abbraccia sempre i figli che tornano, dopo un periodo di crisi, di smarrimento e che hanno bisogno di pace, di amore, di serenità per ritrovare la forza di andare avanti per migliorare il mondo,oppresso dalle guerre e dalla violenza».

Don Salvo Scuderi ha ringraziato quanti hanno contribuito alla bellezza e alla perfetta riuscita delle manifestazioni. Innanzitutto il dott Daniele Pennisi che ha ispirato la partecipazione della Chiesa di Zafferana all’evento nazionale; il Comune di Zafferana (rappresentato dalla presenza degli assessori Ata Pappalardo e Francesco Leonardi) per la collaborazione e in qualità di ente patrocinatore e finanziatore; Giuseppe Cavallaro e la sua associazione Jamà che si è occupato dell’organizzazione e del coordinamento in qualità di direttore artistico, regista e scenografo che ha coinvolto Cori, artisti, maestranze per realizzare la perfetta terna vincente costituita da musica, spiritualità e arte sacra che ha caratterizzato la notte zafferanese nella Chiesa dedicata alla Madonna della Provvidenza. Dopo l’apertura del parroco: il Concerto polifonico della Schola cantorum aetnensis diretta dal maestro Ata Pappalardo sul tema “Perdono”. A seguire ”Sacre arie” concerto per organo eseguito dal maestro Gianmario Cavallaro che ha accompagnato il soprano Victoria Shapranova.