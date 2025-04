1 Maggio: no al precariato, corteo sindacati di base a Milano

agenzia

Montagnoli (Cub), basta con lavoro povero e tagli a welfare

MILANO, 30 APR – Per il Primo Maggio il sindacalismo di base – Cub, Adl Cobas, Usi Cit e Sial Cobas – insieme a Smash Repression e altri movimenti sociali scende in piazza a Milano: domani dalle 14.30 a piazzale Loreto viene organizzato un corteo “festoso, ma di lotta, per gridare ‘NO’ al dilagare della precarietà e del lavoro povero e al ddl Sicurezza”. “Viviamo una pesante congiuntura politica, dove si intrecciano da una parte bassi salari, occupazione precaria, crisi abitativa e Stato sociale sempre meno disponibile, e Milano è la punta più avanzata dell’impoverimento, frutto di quarant’anni di politiche concertative neoliberiste – afferma Walter Montagnoli, segretario nazionale della Cub – e dall’altra l’incremento della repressione, con il ddl Sicurezza del Governo, che rappresenta un pesante giro di vite per cercare di limitare i diritti di scioperare, manifestare, protestare. E’ ora di dire basta”. I sindacati di base sottolineano che “mentre i potenti trovano sempre le risorse per aumentare le spese militari, lavoratori, pensionati, studenti, disoccupati, malati privi di adeguata assistenza sanitaria scenderanno in piazza per dire ‘NO’ a un’economia di guerra che significa ulteriori tagli alla sanità, alle scuole, ai trasporti, alle abitazioni popolari”.

