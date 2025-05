3G Capital acquista le scarpe Skechers per 9 miliardi

agenzia

L'intesa finalizzata nel terzo trimestre, ci sarà il delisting

NEW YORK, 05 MAG – La società di investimento 3G Capital compra le scarpe Skechers per 9,4 miliardi di dollari. Per 3G Capital, famosa per essersi alleata con Warren Buffett per la fusione fra Kraft e Heinz, si tratta di un ritorno alle acquisizioni dopo un lungo periodo di pausa trascorso a identificare il target giusto. Skechers continuerà a essere guidata dal suo attuale amministratore delegato Robert Greenberg. L’accordo dovrebbe essere finalizzato entro il terzo trimestre dell’anno, e si tradurrà in un delisting di Skechers.

