80 anni di Confcooperative, ‘creati 6 milioni di posti lavoro’

Gardini, 'La nostra azione al servizio del Paese'

ROMA, 03 MAG – “Sei milioni di posti di lavoro in 80 anni è il tratto più misurabile della nostra azione al servizio del paese. Sette padri costituenti tra i nostri dirigenti simboleggia il profondo legame tra cooperazione e valori fondanti della Repubblica”. Il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini lo sottolinea aprendo l’ottantesimo anniversario dalla ricostituzione dell’associazione, nata nel 1919 sulla scia della dottrina sociale della Chiesa e dell’enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII, soppressa durante il ventennio fascista e rifondata nel 1945, “a opera – viene ricordato – di coloro che avrebbero poi scritto la Carta costituzionale”. La “sovrapposizione di ruoli tra i padri costituenti e i leader di Confcooperative”, aggiunge Gardini, “illumina il profondo legame ideale tra i principi della cooperazione e i valori fondanti della Repubblica”. “La cooperazione è l’opportunità nella storia della Repubblica di dare voce all’impresa comune originale rispetto a quella privata e a quella pubblica. Impresa comune attenta alla difesa dei consumatori, alla mutualità e alla collaborazione tra i soci”, dice la costituzionalista Melina Decaro che sottolinea: “L’impresa cooperativa è ancora più urgente nel mondo contemporaneo ammalato di egoismo e solitudine dove, come ha detto papa Francesco, la globalizzazione economica e finanziaria produce un pensiero unico: al centro non vi è la persona, ma il denaro”.

