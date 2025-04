A 70mila persone di Intesa Sanpaolo premio variabile risultato

agenzia

Sottoscritto accordo con sindacati. Si va da 1.275 a 3.140 euro

MILANO, 15 APR – Premio variabile di risultato da 1.275 euro a 3.140 euro, nel 2025, per i 70.000 lavoratori del gruppo Intesa Sanpaolo. È quanto stabilito da un accordo sottoscritto da Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin con la banca. Lo rende noto la Fabi. I premi, nel dettaglio, varieranno da 1.275 euro a 3.140 euro sulla base della figura professionale e potranno essere incrementati del 30%, secondo i risultati del bilancio 2024, arrivando rispettivamente a 1.650 euro fino a un massimo di 4.100 euro. Somma alla quale andrà poi aggiunta la quota del sistema incentivante, i cui criteri di determinazione, i moltiplicatori, gli obiettivi e i riproporzionamenti restano in capo all’azienda. Per i redditi fino a 40.000 euro è inoltre prevista una erogazione integrativa compresa tra 100 e 150 euro. Con l’accordo, sono stati fatti passi in avanti, poi, per chi fruisce dei congedi parentali e per i neoassunti a partire dall’1 luglio, ai quali sarà riconosciuta una quota una tantum. È stata ottenuta la garanzia di una maggiore trasparenza sugli obiettivi della parte incentivante e sulle modalità di calcolo degli importi finali erogati nel 2026.

