A Danieli commessa in Svezia da 1 miliardo per acciaio green

agenzia

Stabilimento Ssab avrà capacità annua da 2,5 miliardi

ROMA, 02 MAG – Danieli ha ricevuto una commessa da SSab per un nuovo impianto per la produzione di acciaio green a Lulea in Svezia. Il nuovo stabilimento avrà una capacità annua di 2,5 milioni di tonnellate di acciai speciali e sarà alimentato con una miscela 100% carbon fossil free proveniente dall’ impianto dimostrativo Hybrit di Gällivare oltre che da rottami riciclati. Il valore complessivo dell’ordine è di circa 1 miliardo di euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA