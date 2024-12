A De Nora nuovo contributo da 31 milioni per Italian Gigafactory

agenzia

Ottenuta una proroga di 12 mesi per completare l'impianto

MILANO, 21 DIC – De Nora riceve un nuovo contributo Ipcei da circa 31 milioni di euro dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per il progetto Italian Givafactory, realizzato in joint-venture con Snam. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l’importo si somma ai 32,25 milioni ricevuti nel luglio del 2023. L’opera, che rientra tra i cosiddetti ‘progetti di interesse comune europeo’, è realizzata dalla controllata De Nora Italy Hydrogen Technologies (Dnhit). Quest’ultima ha ottenuto dal ministero una proroga di 12 mesi, fino al 31 dicembre 2026, per concludere l’impianto. Controllata al 53,3% dall’omonima famiglia e al 21,6% da Snam tramite Asset Company 10, De Nora opera nel settore dell’elettrochimica, delle tecnologie sostenibili e nell’industria dell’idrogeno verde. E’ il maggior fornitore al mondo di elettrodi per i processi elettrochimici industriali ed è tra i leader globali nelle forniture di tecnologie di filtrazione e disinfezione delle acque. De Nora ha in portafoglio anche il 25,85% di Thyssenkrupp Nucera, joint venture costituita con l’omonimo gruppo tedesco.

