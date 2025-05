agenzia

L'indice si attesta a 87,5 dopo gli 86,9 punti di aprile

MILANO, 22 MAG – L’indice di fiducia delle imprese Ifo in Germania è in crescita a maggio segnando 87,5 punti, più o meno in linea con le attese che indicavano un 87,4. Ad aprile l’indice si era attestato a 86,9 punti.

