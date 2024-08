A Maire studio fattibilità per progetto in Indonesia

agenzia

Riguarda un impianto per combustibile sostenibile per aviazione

MILANO, 05 AGO – Maire ha reso noto che Nextchem si è aggiudicata insieme a Pt tripatra engineers and constructors uno studio di fattibilità per un progetto di sustainable aviation fuel a Sei Mangkei, in Indonesia. L’accordo prevede lo sviluppo congiunto di un impianto modulare di piccola scala. L’impianto sarà alimentato da materie prime di provenienza locale, come l’olio da cucina esausto e i residui della lavorazione dell’olio di palma, con una capacità produttiva di 60.000 tonnellate all’anno. La prima fase della collaborazione prevede uno studio di fattibilità per valutare la configurazione ottimale dell’impianto sulla base delle tecnologie proprietarie di Nextchem. “Questo accordo testimonia il nostro impegno nel guidare la transizione energetica con tecnologie all’avanguardia e soluzioni end-to end”, spiega Alessandro Bernini, ceo di Maire. “Maire – prosegue – è in grado di decarbonizzare efficacemente settori ad alto impatto come quello dell’aviazione, facendo leva sul suo approccio integrato che va dallo sviluppo del progetto alla capacità di esecuzione”.

